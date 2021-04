Za Klause bylo nejlíp, Piráti jsou revoluční mládež, míní Jan Zahradil

Před třiceti lety – ve dnech 20.–21. dubna 1991 – proběhl v ­Olomouci ustavující kongres, na kterém vznikla ODS. Jediný kongres strany, na kterém Jan Zahradil nebyl. Nicméně dnes zůstává jediným členem vedení ODS, který je ve straně od jejího založení. Býval řadovým i prvním místopředsedou, stínovým ministrem zahraničí, nyní je čtvrté volební období po sobě poslancem Evropského parlamentu. „Není žádné tajemství, že jsem jako jediný z výkonné rady ODS nehlasoval pro koalici Spolu. Naši stranu to někam posouvá,“ říká.



Kdy a za jakých okolností jste do ODS vstoupil?

Na samém začátku. Byl jsem mluvčím Občanského fóra v Praze 6, a když se to překonvertovalo na ODS, stal jsem se šéfem oblastního sdružení Praha 6. Takže od roku 1991, byť na ustavujícím kongresu ODS v Olomouci jsem nebyl. Tenkrát šlo o vlnu euforie, energie, která měnila poměry. Do té doby to tu bylo takové plácání se a najednou někdo přišel s jasným konceptem ekonomickým, politickým, společenským. Tím Václav Klaus všechno přetlačil.