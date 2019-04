Čím chce ODS prorazit v eurovolbách? Hostem Rozstřelu bude lídr Zahradil

Předmětem debaty bude Zahradilův pohled na vztah Brexitu a EU, či popularita institucí Evropské unie v ČR. Dále se v Rozstřelu bude věnovat také tématu nacionalistických a euroskeptických hnutí a proč je v současné době zaznamenán jejich výrazný nárůst. Dojde i na téma blížících se eurovoleb, kdy poslanec zmíní témata, kterým se chce ODS při jejich průběhu věnovat nejvíce.

Rozstřel sledujte v úterý 23. dubna od 12:30 do 13:10.



Zahradil je pro eurovolby také hlavní tváří Aliance evropských konzervativců a reformistů (ACRE) a její parlamentní skupiny ECR. Loni na podzim odhalil část svého volebního programu. Zdůrazňuje v něm například prověrku veškerých zákonů EU tak, aby Unie fungovala úsporně a zároveň mohla efektivně řešit stávající problémy.

Dalším bodem je kupříkladu návrh tzv. „pružné integrace“, v rámci které by si členské země EU samy určovaly míru zapojení do společných unijních projektů. Znamená to například i možnost ukončení povinnosti přijmout euro.

Zahradil byl do Evropského parlamentu poprvé zvolen roku 2004, následně dvakrát mandát obnovil. Jako první Čech působil také jako předseda jedné z politických frakcí v Evropském parlamentu.