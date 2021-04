Než Bartoš, to raději Babiš, soudí bývalý prezident Václav Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus má nového ideového nepřítele. V rozhovoru pro sobotní vydání MF DNES se tvrdě pustil do Pirátů. „Považuji Piráty za extrémní levici, která žije pokusem regulovat,“ uvedl Klaus. A dodal: „Za levici, která se primárně kochá a zabývá digitalizací. Aniž by se domýšlelo – možná jsou tak chytří, že to skrývají – že to je cesta do Číny.“