Klause si chtěli nechat s covidem v nemocnici. Nemilosrdně to prý odmítl

Klaus se v úvodu označil za velmi rizikovou skupinu. „Míra hospitalizovaných je sporná. Mně si také chtěli nechat v nemocnici za každou cenu. Já jsem nemilosrdně řekl, že tam být nechci,“ řekl Klaus s tím, že kdyby v nemocnici zůstal, tak by zvýšil počty hospitalizovaných. Podle něj jsou však kapacity v nemocnicích dostatečné.

Klaus řekl, že přesně neví, kde se nakazil. „Mám vážné podezření, že to bylo při jednom rozhovoru. Ukázalo se, že ten člověk byl nakažený. To byla asi ta příčina,“ uvedl exprezident.

„Když jsem byl u lékaře, tak zjistil, že mám velmi silně vyvinuté protilátky proti covidu,“ podotkl a roušku označil za prkotinu: „Nejlepší ochrana je vlastní imunita člověka a nezavírání se doma.“



Bývalý prezident v pořadu řekl, že v Česku dominuje záměrně šířená panika. Podle Klause je to tím, že v televizi běží jen obrázky jehel. Rovněž zdůraznil, že zdravotnictví není před kolapsem. „Nikdo nebagatelizuje počet obětí. Ale jde o to, co z dat vyvozujeme a jaké děláme závěry. O to jde,“ řekl Klaus. Podle něj Česko udělalo několik chyb.

Neříkejme, že jsme hlupáci

„Pokusili jsme se vyhnout covidu. Naše vláda měla společnost připravovat na to, že to musíme prodělat. Udělali jsme naprosto chybný pokus - léky versus vakcína,“ podotkl Klaus. Podle něj Česko podlehlo propagandě farmaceutických společností. „Primárním úkolem bylo léčit. Očkování je druhá věc. Třetí věc byla, že jsme mylně používali plošná opatření,“ zdůraznil exprezident.

Podle něj se měl hledat prioritně lék nikoliv řešit očkování. „Jediný lék, který jsem si vzal, byl isoprinosine. Měl jsem ho už dávno. Používal jsem ho už v posledním roce a půl,“ podotkl. Klaus také rezolutně odmítl, že si za nákazu mohou lidé sami. „Neříkejme, že jsme hlupáci,“ doplnil.

Klaus se také vyjádřil ke své cestě na chatu. Navzdory uzavření okresu a omezení volného pohybu strávil bývalý prezident Václav Klaus víkend ve svém bytě v lyžařském středisku Černý důl. Hygienici to zjistili při trasování, následně podali Městskému úřadu v Trutnově podnět k prověření. Informoval o tom web Seznam Zprávy.

„Nikdo mě neodhalil. Vezl jsem vnučku do našeho bytu,“ řekl Klaus, který se prý nahlásil sám.



Hygienici po pozitivním testu na koronavirus prověřovali, s kým a kde se bývalý prezident poslední dny před testem stýkal. Z informací od Klausovy ochranky zjistili, že byl v Černém Dole na Trutnovsku.Vládní opatření neumožňovalo pobyt lidí na území okresu těm, kdo tam nemají trvalý pobyt. Ze zákazu bylo několik výjimek, které se týkaly například cesty do práce, pobyt na chatě či víkendovém bytě neobsahovaly.