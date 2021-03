Václav Klaus nesouhlasí s odchodem syna z politiky. Pokusí se ho přemluvit

Poslanec a předseda Trikolóry Václav Klaus mladší nepovede hnutí, které založil v roce 2019, do sněmovních voleb, nebude ani kandidovat a ukončí veřejné aktivity. Uvedl to na Facebooku. Důvody odchodu z veřejného dění označil z drtivé většiny za osobní. Jeho otec, bývalý prezident Václav Klaus by jeho odchod z politiky považoval za velkou ztrátu. Synovo rozhodnutí se ještě pokusí zvrátit.