ODS slaví 30. narozeniny v nejisté době, Fialovi půjde ve volbách o přežití

Občanská demokratická strana vznikla rozštěpením Občanského fóra na ustavujícím kongresu 20. dubna 1991 v Olomouci. Do čela strany byl zvolen Václav Klaus, který ji provedl divokými 90. lety až do roku 2002, kdy oznámil svou kandidaturu na prezidenta.

„ODS byla v 90. letech hlavní politickou silou na pravici a stranou, která prováděla zásadní ekonomické i společenské reformy. Nyní je to strana, která individuálně překračuje hranici 10 procent, ale k těm 25 až 30, které měla dříve, je daleko. Její současné postavení odráží proměny českého stranického spektra i doby, ve které žijeme,“ řekl iDNES.cz politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií FSV Univerzity Karlovy.

Podle několika posledních průzkumů se podpora koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) mezi voliči pohybuje okolo 17 až 19 procent. Na první Piráty se Starosty má však propastnou ztrátu, jejich podpora se pohybuje kolem 30 procent. Druhé hnutí ANO zase stagnuje okolo 23 až 25 procent.



Předseda strany Petr Fiala však stále pomýšlí na volební vítězství. „Netajím se tím, že máme ambici volby vyhrát. Chci, aby po volbách byla koalice SPOLU nejsilnější a uskutečnilo se maximum z našeho programu. Na tom jsem připraven pracovat a přesvědčovat voliče, že je to to nejlepší nejen pro ně, ale i pro jejich děti a budoucnost celé země,“ napsal iDNES.cz Fiala.

Volební model ČT provedený agenturou Kantar CZ (11. dubna 2021)

Klidná síla bez emocí

Politologové, které redakce iDNES.cz oslovila, si však nejsou jistí, zda se to Fialovi může povést. „ODS v současnosti nemá to, co s ní bývalo dříve spojené. Chybí výrazný lídr. Strana dříve uměla nabídnout alternativní témata a udávat atmosféru v zemi. Současná ODS nikomu nevadí ani nikoho nedráždí. Voliči už tak nějak čekají, že nové nápady budou přicházet spíše od Pirátů či SPD. Přijde mi, že hrají strašně na jistotu,“ řekl iDNES.cz politolog Jan Kubáček.



Do současného předsedy ODS se před týdnem v rozhovoru pro MF DNES pustil také bývalý prezident Václav Klaus. Fiala podle něj postrádá schopnosti a letité zkušenosti z politiky. „Člověk si zkrátka musí stranickou politikou projít. Neříkám, že od pěšáka po admirála, ale Petr Fiala se stranické politiky vůbec nedotkl,“ připomněl Klaus nástup Fialy do čela ODS z akademické sféry.



„Důsledkem je tragický výsledek v současnosti. On tu politiku prostě dělat neumí. Já mu to nevytýkám. Někdo holt umí být profesorem, vedoucím katedry politologie, děkanem fakulty a rektorem univerzity. To jsou strašlivé hodnoty. Ale předseda politické strany je trošku něco jiného. No, a teď to naráží. Pro mě strašlivě,“ konstatoval bývalý prezident.



Podle Kubáčka však současné neuspokojivé volební preference strany nejsou pouze chybou předsedy. „V podstatě je to chyba celé strany, která je nevýrazná. Jediný, kdo byl za poslední rok výrazněji vidět, je Martin Kuba (hejtman Jihočeského kraje a šéf Asociace krajů, pozn. red.). ODS má řadu skvělých starostů, ať už v Praze nebo po celé republice, ale nedokáže s nimi pracovat tak dobře, jak by mohla. ODS je taková klidná síla bez emocí, ale bohužel také bez přitažlivosti,“ komentoval Kubáček.

Fiala si naopak počínání ODS v posledních měsících pochvaluje. „Podařilo se nám snížit daně všem zaměstnancům. Zrušení superhrubé mzdy jsme předložili jako jeden z vůbec prvních návrhů. Chtěli jsme také zrušit EET a ukázalo se, že jsem měli pravdu. V podstatě můžeme říct, že jsme splnili podstatnou část ekonomického programu pro volby v roce 2017. A pandemická krize potvrdila, že naše návrhy jsou kompetentní a fungují,“ tvrdí předseda strany.

Fiala hraje ve volbách o přežití

Říjnové volby podle politologů rozhodnou, kromě rozložení sil ve Sněmovně, také o politickém osudu Petra Fialy. „Myslím si, že pokud ODS nezaboduje a volby nevyhraje, tak skončí jako předseda. Fiala do koalice s TOP 09 a KDU-ČSL vložil svůj politický kredit i energii a spojil s tím svůj osud. Pokud bude koalice neúspěšná, v čele strany skončí,“ tvrdí Mlejnek.

Podobný názor zastává také Kubáček, který příliš šancí ODS na volební vítězství nedává. „Pokud nedojde k zásadnímu otřesu důvěry v Piráty se Starosty nebo Andreje Babiše, tak se obávám, že na koalici SPOLU zbude třetí místo. Nedaří se jim oslovit všechny živnostníky, kteří by je mohli volit, ani středně velké podnikatele. Přijde mi, že zatím sází na to, že se ostatním nezadaří a voliči přejdou ke SPOLU. Ale to je málo.“

Politologové se shodují také v otázce, kdo by případně po volbách mohl Fialu v čele ODS nahradit. „Hovoří se o Martinu Kubovi, který se díky tomu, že má během pandemie exekutivní funkci, mohl předvést. Například při srovnání s Fialou, který seděl v opozici ve Sněmovně, Kuba v jižních Čechách budoval očkovací centra a veřejně vystupoval jako šéf Asociace krajů,“ konstatoval Mlejnek.