Slávistka Jiřina vyhrála lístky na hokej: A možná navštívíme i novou Síň slávy

„To jste mě překvapili! Hned jsem to volala dceři a ta se přihlásila, že půjde se mnou. Určitě to bude zážitek,“ povídala do telefonu Jiřina Budilová, která vyhrála dvě vstupenky na duel Kanady s Rakouskem.



Původem Ostravačka je už 45 let v Praze, kam se provdala. A s celou rodinou jsou sportovní nadšenci. Oblíbený klub? Slavia. „Dcera jela ve středu dokonce až do Velkého Meziříčí na finále fotbalového poháru žen. A viděla výhru slávistek.“



Teď už se ale u Budilů těší na hokejový šampionát. „Možná vyrazíme i do Síně slávy českého hokeje,“ připomněla novou výstavu na Novém Městě, která se tento týden otevřela veřejnosti.



Druhou šťastnou výherkyní se v den pracovního volna stala Jana Quisová, ředitelka zákaznického centra v energetické firmě v Ostravě. Fandí zejména atletice, nevynechá letní mítink Zlatá tretra. Tentokrát však vyrazí na hokejový zápas Dánsko – Norsko.

Jana Quisová

„Neříkejte, opravdu jsem vyhrála? To jste mi zpříjemnila den,“ žasla sympatická blondýnka. V pražské O 2 areně už byla na koncertech, na hokej sem vyrazí poprvé. „Uvažovali jsme, že se půjdeme podívat, ale lístky nám přišly drahé. Teď si tedy uděláme výlet do Prahy,“ plánuje.

Obě dámy využívají služby iDNES Premium. „Čtu vás moc ráda, v dnešní době je těžké něčemu v médiích věřit a vám já věřím,“ dodává Jana, jež každý nový den začíná horoskopem.

