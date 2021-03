ODS přichází o své „enfant terrible“. Novotný oznámil, že ve straně končí

„Rozhodl jsem se po volbách okamžitě odejít. Zachovali se ke mně tak uboze, že už zůstávám jen ze solidarity,“ odepsal Novotný v SMS zprávě svému příznivci, který se ho ptal na jeho budoucnost v ODS. Starosta Řeporyjí následně konverzaci sdílel na Twitteru.

Pavel Novotný @PavelNovotnak Vyčítám si, že píši úplně cizím lidem věci, které mám říct nejdříve místnímu sdružení, šéfovi regionu atd. Není to slušné vůči straně a kamarádům na oblasti a v regionu. Mam toho moc prostě. Už to psát a říkat nikomu nebudu, nechci nám ubírat hlasy, kdyby se to rozkřiklo. https://t.co/Fvvh87Q8cl oblíbit odpovědět

Politik označovaný někdy komentátory za „enfant terrrible“ strany se chtěl v nadcházejících volbách z posledního místa kandidátky SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) ucházet v Praze o hlasy voličů. Regionální organizace ODS ho však nevybrala. Novotný chtěl straně pomoci také v oblasti marketingu, vedení ODS to však podle něj zakázalo. „Lidé z PR oddělení mi nesmí volat, aby mi náhodou nebyli něco dlužni,“ uvedl také v příspěvku.

Starosta Řeporyjí poukázal také na loňské vyjádření senátorky Miroslavy Němcové, podle které nemá potenciál pro Poslaneckou Sněmovnu. „Myslím, že se našel v komunální politice, že tam má výsledky, baví ho to, ale práce ve Sněmovně vyžaduje skutečně trochu jiná povahová ustrojení, musíte být trpělivější, musíte si zvyknout na to, že některé věci jdou hodně pomalu, kdežto na radnici rozhodnete a jde to většinou rychle,“ řekla Němcová loni na podzim deníku Blesk.

Redakce iDNES.cz starostu Řeporyjí s dotazy na jeho konec v ODS kontaktovala, do vydání článku však nereagoval. Na svém Facebooku později doplnil, že další, kdo byl proti jeho kandidatuře, byla poslankyně a starostka Prahy 2 Jana Černochová. „Mám problém s tím, že mně bylo dopředu řečeno, co se udělá, budu-li se pokoušet kandidovat a ohrožovat Janu Černochovou. A pak se to fakt udělalo, mohu to dokázat,“ doplnil Novotný.

Hádky se Zahradilem i kobereček u předsedy

V září loňského roku musel Novotný na kobereček k předsedovi strany Petru Fialovi. Předvolal si ho kvůli výroku, že by bylo v zájmu České republiky, aby zemřeli prezident Miloš Zemana a premiér Andrej Babiš. Novotný tehdy přiznal, že „to, co předvedl, bylo daleko za hranou akceptovatelného“. Někteří členové ODS volali po vyloučení ze strany, to však Fiala odmítl. „Pan starosta uznal, že přestřelil,“ řekl tehdy.

Jedním z významných členů strany, kteří už delší dobu veřejně vystupovali proti Novotnému, byl také europoslanec Jan Zahradil. Se starostou Řeporyjí se na sociálních sítích často pouštěl do vyhrocených střetů.

Podle Novotného to byl právě on, kdo přispěl k tomu, že nemohl kandidovat do Sněmovny. „Lichotí mi, že mi Novotný přisuzuje takovou moc, ale největší zásluhu na tom bude mít nepochybně on sám,“ okomentoval v listopadu situaci Zahradil. Novotný podle něj nemohl kandidovat také proto, že nemá čistý trestní rejstřík. To však starosta Řeporyjí popírá. „Jsme demokratická strana a nic ve stanovách o čistém rejstříku nemáme,“ tvrdil.

Bylo to v době, kdy na sebe Novotný upoutal pozornost vulgárním výrokem na adresu ministryně financí Aleny Schillerové. Starosta pražských Řeporyjí tím reagoval na to, že Sněmovna schválila snížení daní. I poté však své místo ve straně uhájil.

„Válka s Ruskem i Čínou“

Na konci srpna loňského roku Novotný vstoupil do celosvětového povědomí dopisem čínskému ministru čínskému ministrovi zahraničí Wangovi I. Novotný v něm čínskému představiteli nevybíravě vytýkal útok na šéfa Senátu Miloše Vystrčila, o kterém Wang prohlásil, že jej kvůli návštěvě Tchaj-wanu „přimějí zaplatit vysokou cenu za jeho krátkozraké chování a politický oportunismus“.

Novotný tehdy Wanga vyzval, aby se Čínská lidová republika za „ubohý diplomatický fuck-up“ Česku omluvila. Novotného dopis zaujal také prestižní magazín Foreign Policy, který ho označil za dokument týdne. Dopis uveřejnil i deník Taiwan News a stal se z něj rázem nejčtenější článek na jejich webu, přečetlo si jej přes 420 tisíc lidí.

Kvůli stavbě pomníku Vlasovců v Řeporyjích se Novotný koncem roku 2019 dostal do konfliktu s Ruskem. Proti stavbě se ohradilo ruské velvyslanectví i mluvčí ruské diplomacie. Starosta se díky tomu dostal i do vysílání ruské televize Rossija 1, kde v přímém přenosu řekl, že v Česku názory Ruska nikoho nezajímají, a také zemi vyčetl masakr v Katyni.

Novotný tím na sebe upoutal pozornost dalších ruských médií. Štáb armádní televize Zvezda za ním přijel přímo na radnici v Řeporyjích. Starosta si v rozhovoru tradičně nebral servítky. Novinářům řekl, že kdyby vyhrál válku s Ruskem, pověsil by tamního ministra zahraničí Sergeje Lavrova a propustil politické vězně. Ministr zahraničí Tomáš Petříček ho posléze vyzval, aby se za svá slova omluvil.

Novotný se stal starostou Řeporyjí v říjnu 2018. V komunálních volbách tam tehdy jeho ODS získala 29,75 procenta hlasů. Novotný utvořil koalici s Piráty a Stranou Zelených.