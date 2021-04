Volby by vyhráli Piráti se STAN. Sílí podpora SPD, těží z protestních hlasů

Výzkum probíhal od 7. do 13. dubna, zapojilo se do něj 1 049 respondentů starších 18 let.

Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostalo samostatně sedm politických stran, případně pak čtyři strany a dvě koalice.

S ohledem na koalice by volby vyhrálo spojení Pirátů a STAN s 27,9 procenty, druhé by bylo ANO s 24 procenty. Třetí místo by s jistým odstupem obsadila konzervativní koalice SPOLU (16,6 procenta). Postoupily by také strany SPD (12,8 procenta), ČSSD (7 procent) a KSČM (5,2 procenta).

Volební vítězství přisoudil koalici Pirátů a STAN také březnový model agentury Kantar CZ i průzkum stejné společnosti z přelomu ledna a února. Obdobný výsledek přinesl také březnový model společnosti Median nebo Ipsos.



Přestože hnutí ANO oslabuje, v modelu se samostatnými stranami stále udržuje vedení. Podle průzkumu by získalo 23,8 procenta. Následovali by Piráti s 18,6 procenty hlasů a SPD s 12,9 procenty. Na dalších příčkách se umístili STAN (11 procent), ODS (8,7 procenta), ČSSD (6,6 procent) nebo KSČM (5,1 procenta).

Podpora druhých Pirátů roste a zpevňuje. Stojí si dobře zejména u mladých voličů, příznivce si získávají i u lidí ve středním a vyšším věku, ukazuje průzkum.

Dále také posiluje SPD, která potvrzuje růstový trend trvající od počátku koronavirové krize. V modelu se samostatnými stranami obsazuje třetí místo. Strana dovede nejspíš nejlépe těžit z rostoucího počtu protestních hlasů. U možných voličů SPD se mobilizuje především volební motivace, vztah ke straně zůstává volnější, vyplývá z průzkumu.

Respondenti byli také dotazováni na účast u poslaneckých voleb. Kladně v tomto případě odpovědělo 62 procent dotázaných, záporně pak 20 procent. Necelá pětina (17 procent) podle svého vyjádření není rozhodnuta, zda se k volbám vypraví.