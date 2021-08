STALO SE DNES: Začal festival ve Varech, Němce trápí čtvrtá vlna koronaviru

Německé úřady hlásí začátek čtvrté vlny epidemie koronaviru. Ve čtvrtek v zemi přibylo 9 280 nakažených a už třetí den v řadě je přírůstek nových případů vyšší než osm tisíc. Na celém světě už se nakazilo více než 210 milionů lidí a počet mrtvých překročil hranici 4,4 milionu. Prvenství v absolutním počtu infikovaných drží od loňského března Spojené státy, kde dosud evidují 37,3 milionu případů.

Obavy, že Tálibán bude na jednu stranu ukazovat přívětivou tvář a na druhou splní ty nejtemnější předpovědi, se naplňují. Jeho ozbrojenci chodí ode dveří ke dveřím, hledají bývalé spolupracovníky zemí NATO a svržené afghánské vlády a vyhrožují jejich rodinným příslušníkům, některé rovnou zavraždí.



Po roční pauze zaviněné pandemií se před karlovarským hotelem Thermal znovu rozvinul červený koberec. Při pátečním slavnostním zahájení 55. ročníku festivalu na něj vstoupil první oceněný host, britský herec Michael Caine. Ještě před ním také tvůrci úvodního snímku Zátopek.



Na letišti v afghánském Kábulu každou hodinou narůstá zoufalství a nervozita lidí, kteří se snaží dostat na palubu západních evakuačních letů. U vchodu do civilní části letiště se stále tísní stovky lidí. Radikálové z Tálibánu střílejí do vzduchu a snaží se je přimět k odchodu. Na letiště dokonce nepouštějí australské občany. Na odlet čeká také více než sedm set Nizozemců.



Zemřel marketingový ředitel IKEA pro český, slovenský a maďarský trh Michal Kroupa. Byl jedním z mužů, jejichž těla se našla v úterý po pádu z hory ve švýcarských Alpách. V čele marketingu IKEA stál Michal Kroupa od roku 2019, ve firmě však pracoval celkem osm let. Před nástupem do IKEA působil přes šest let v reklamní agentuře Ogilvy.