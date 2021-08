Při pádu z hory tragicky zahynul marketingový ředitel IKEA Michal Kroupa

V čele marketingu IKEA stál Michal Kroupa od roku 2019, ve firmě však pracoval celkem osm let. Před nástupem do IKEA působil přes šest let v reklamní agentuře Ogilvy. Měl vystudovanou marketingovou komunikaci a PR a také mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově a ekonomii na University of St. Andrews.



O tragické události na sociálních sítích informovala jeho žena Petra Chovancová i generální ředitelka IKEA Mounia El Hilaliová. Podle dostupných informací Kroupa zahynul ve švýcarských horách se svým horolezeckým partnerem.



Podle informací deníku Blick se oba horolezci zřítili z výšky několika set metrů na hoře Täschhorn poblíž horského střediska Saas Fee v kantonu Valais.

Příbuzní o mužích naposledy slyšeli minulý pátek, když z horské chaty oznámili záměr vylézt na horu. V úterý byli nahlášeni jako nezvěstní a ve stejný den byla nalezena i jejich těla.



„Jsem tou tragickou zprávou zničená. Vyjadřuji upřímnou soustrast Michalově rodině. Budeme se snažit udělat maximum proto, abychom je v v těchto těžkých časech podpořili,“ uvedla na svém profilu na síti LinkedIn El Hilaliová.

„Michal byl velmi entuziastický a rád posouval limity jak v práci, tak i v osobním životě. Byl to velký dříč a profesionál, ale také neskutečně laskavý člověk, který nám bude všem moc chybět,“ dodala.

Právě na jeho životní elán a zálibu v extrémních sportech vzpomíná i jeho partnerka Petra Chovancová.

„Za společných 10 let jako bych v jeho společnosti odžila dalších 20. Díky němu jsem zažila to, k čemu bych se sama jen těžko odhodlala. Udělal ze mě horalku, cestovatelku, s ním jsem se naučila jachting, skialpy, běžky, paragliding, v barace vyjela na divokou řeku nebo sjížděla české peřeje na paddleboardu,“ napsala na sociálních sítích.

„Inspiroval mě být neustále lepší a já mu doufám byla skvělým parťákem a příjemnou kotvou v jeho životě. Nyní musím soustředit veškerou sílu a energii do zvládnutí těžké životní situace – vychovat našeho syna podle našich společných hodnot a mít jeho život jako vzor pro nás oba,“ uvedla.