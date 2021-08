STALO SE DNES: Zemřel bubeník Rolling Stones. Diplomatka Hybášková měla nehodu

V Londýně v úterý ve věku 80 let zemřel bubeník skupiny Rolling Stones Charlie Watts. Uvedla to agentura AFP s odvoláním na umělcova agenta. Členem kapely byl více než 50 let.



Český statistický úřad (ČSÚ) představil oficiální kandidátky stran, které půjdou do podzimních voleb do Poslanecké sněmovny. O poslanecký mandát letos zatím usiluje 5 258 kandidátů. Před čtyřmi lety byl přitom zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 7 524 mužů a žen, sdělila za ČSÚ Eva Krumpová.



Diplomatka Hybášková měla v Praze nehodu. Se spolujezdcem oba nadýchali. Jejich auto nabouralo do čtyř dalších zaparkovaných vozidel a skončilo převrácené na boku. Oba diplomaté měli při dechové zkoušce přes 1,5 promile alkoholu v krvi.

Velká Británie identifikovala mezi lidmi usilujícími o evakuaci z Afghánistánu několik lidí, které považovala za „přímou hrozbu“ pro její bezpečnost. Dva z nich se dostali do Evropy. Britští činitelé uvádějí, že v Kábulu dochází k pokusům dostat se na palubu letadel prostřednictvím falešných pasů. Podezřelé jedince hlásí i další evropské země.



Hygienici při trasování kontaktů lidí nakažených koronavirem zpřísňují. S ohledem na šířící se variantu delta už dvoumetrové odstupy nejsou dostatečné. Rizikový je i kontakt kratší než čtvrt hodiny. Zpravodajskému portálu iRozhlas.cz to řekla hlavní hygienička Pavla Svrčinová.