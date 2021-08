STALO SE DNES: Německý prezident je v Česku. Kvůli obalu desky žaluje Nirvanu

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier ve středu přijel do Prahy. Před odjezdem z Berlína přirovnal svou návštěvu Česka k cestě do minulosti. Vztahy Čechů a Němců nebyly podle něho vždy nejlepší. Do Prahy dorazil krátce po půl čtvrté. Povečeřel se Zemanem v Lánech.

Byly doby, kdy byl dnes třicetiletý Spencer Elden hrdý na to, že jej fotograf Kirk Weddle jako novorozence zvěčnil na ikonickém obalu jednoho z nejslavnějších alb rockové historie - Nevermind od kapely Nirvana. Nyní za to hrozí soudem. Žaloba se týká nejen žijících členů Nirvany, ale také zmíněného Kirka Weddlea, zástupce gramofonové firmy a pozůstalé po zesnulém Kurtu Cobainovi.

Švédský nábytkářský řetězec IKEA testuje nový formát prodejen, kde bude vedle nakupování možné trávit i volný čas. Nová struktura především zbaví prodejnu typické změti uliček, ve kterých se mnoho lidí ztrácí, informuje list The Wall Street Journal (WSJ). IKEA si k tomuto účelu vybrala zatím dva obchody - jeden v Šanghaji a druhý ve Vídni.



Během čtyř dnů naspal čtyři hodiny. Byl téměř bez jídla a bez vody. S bojovníky Tálibánu o předání českých zaměstnanců jednal šest hodin. Za úspěchem bleskurychlé a úspěšné evakuace z Afghánistánu stojí také velitel jednotky KAMBA a jeho muži. Evakuaci zvládli jako jedni z prvních. Kromě 81 lidí se mu podařilo do letadla dostat i dvě Polky.



Český běžec zemřel poté, co se v noci na středu zřítil při závodě na nejvyšší alpské hoře Mont Blanc. Záchranáři jej transportovali helikoptérou do nemocnice, muž ale vážným zraněním podlehl, uvedli organizátoři závodu Ultra Trail du Mont Blanc.