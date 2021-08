STALO SE DNES: Tálibán vyhlásil svůj stát, testy zdarma už nebudou pro všechny

Tálibán oficiálně vyhlásil vznik Islámského emirátu Afghánistán. Zemi by mohla vést vládní rada, nejvyšší vůdce hnutí Hajbatulláh Achúndzáda pravděpodobně nadále zůstane ve vedení země. Podle Joe Bidena zůstanou Američané na kábulském letišti, dokud nedostanou všechny své lidi ven. Hnutí se sice zatím plně neshodlo na budoucím uspořádání země, ale rozhodně v ní nebude panovat demokracie, sdělil agentuře Reuters vysoce postavený člen Tálibánu Vahídulláh Hášimí.

Testy na covid budou nadále hrazeny ze zdravotního pojištění dětem do 18 let, lidem, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů a zdravotní pojišťovny je uhradí i lidem se započatým očkováním. Po mimořádném jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Plošné přeočkování třetí dávkou vakcíny proti covidu nebude podle něj nutné. Ministerstvo zdravotnictví to ale bude doporučovat rizikovým pacientům.



Čeští vojáci i český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun odvedli skvělou práci. Na tiskové konferenci to řekl premiér Andrej Babiš. „Podařilo se zachránit mnoho životů, zachránili jsme všechny, koho jsme chtěli,“ řekl s tím, že mise byla třetím letem ukončena. Situaci v Afghánistánu označil za katastrofický scénář.



Bývalý šéf Nejvyššího správního soudu, nyní soudce Josef Baxa, kritizuje, jak vláda reaguje na to, že soud ruší protiepidemická opatření. „Exekutiva vlastně víceméně ignoruje důvody, pro které soud ruší tato opatření, vydává je znovu se stejnými nedostatky, s vědomím, že opět v soudním přezkoumání neobstojí a ani se tím netají,“ řekl Baxa. „Snažím se maximálně respektovat judikaturu Nejvyššího správního soudu,“ reagoval pro iDNES.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Věří, že Baxa nemluvil o něm.



Ministerstvo zdravotnictví nebude uznávat jako důkaz bezinfekčnosti hladiny protilátek po covidu. Redakci MF DNES to po dnešním kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví potvrdila náměstkyně pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková. „Nemáme v současné době dostatek důkazů, které by nás opravňovaly samotné protilátky zohlednit na stejnou úroveň jako vakcinaci nebo prokazatelně prodělanou nemoc plus šest měsíců,“ řekla Koziar Vašáková.