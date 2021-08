Ministerstvo zdravotnictví rozhodlo o protilátkách. Uznávat je zatím nebude

„Nemáme v současné době dostatek důkazů, které by nás opravňovaly samotné protilátky zohlednit na stejnou úroveň jako vakcinaci nebo prokazatelně prodělanou nemoc plus šest měsíců,“ řekla Koziar Vašáková.



Odborníci, kteří se ve čtvrtek na ministerstvu zdravotnictví sešli, navíc nedoporučují vyšetřování protilátek před vakcinací. „Platí tedy to, co platilo – vakcinovat především. Kdo nebyl očkován, měl by se bez měření protilátek naočkovat,“ dodala Vašáková, která toto stanovisko zastává od začátku debaty o protilátkách

Kulatého stolu se zúčastnila zhruba dvacítka odborníků. Mezi nimi třeba epidemiologové Petr Smejkal a Roman Prymula.

Právě Prymula se už několikrát nechal slyšet, že by lidem s dostatečnou hladinou protilátek mohla stačit jedna dávka vakcíny. I tohoto tématu se experti v debatě podle Vašákové dotkli. „Všichni jsme se shodli, že vakcinace především. Spíše jsme se bavili, že pro lidi s protilátkami by byla výhodná jednodávková vakcína,“ shrnula Vašáková s tím, že tohle je zatím v teoretické rovině a zatím to doporučit nelze.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na Twitteru nevyloučil pozdější změnu stanoviska.