Kašlu na respirátor, chlubí se lidé. Obchody pravidla vymáhat nemohou

„Soud to přece zrušil.“ Tak zní v posledních týdnech argument odpůrců nošení respirátorů či nanoroušek. Ti se na sociálních sítích v soukromých skupinách chlubí tím, že si ochranu dýchacích cest ve vnitřních prostorech, kde je to povinné, nenasazují. A to v čím dál větší míře. Podle zástupců obchodů či provozovatelů hromadné dopravy přestupků přibývá. Na vině je nedůvěra.