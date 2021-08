Byl bych pro uznání protilátek po covidu, chce to více dat, míní Babiš

Babiš uvedl, že nyní bude hlavně probíhat další fáze očkovací kampaně s cílem přesvědčit dalších pět až deset procent neočkovaných. Česko stále nemá sedmdesátiprocentní proočkovanost, která by znamenala kolektivní imunitu.

Premiér také hovořil o uznávání protilátek, dodal však, že na závěry je zatím brzy kvůli nedostatku dat. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek připravuje další podklady. „Protilátky uznává jen Rakousko, ale my jsme zase nejpromořenější národ. Já bych pro uznávání protilátek byl,“ řekl Právu.

Označení „nejpromořenější národ“ by podle něj měla být výhoda. „Chápu, že ministerstvo zdravotnictví a paní profesorka Vašáková (náměstkyně ministra zdravotnictví Martina Vašáková - pozn. red.) říkají, že lidé by se měli očkovat bez ohledu na protilátky. Když ale ministerstvo už jednou řeklo, že kdo byl covid pozitivní, se má očkovat až za 180 dní, tak nepřímo přiznalo, že protilátky hrají roli,“ vysvětlil Babiš.

U lidí, kteří prodělali covid, je problém, že se neví, jak vysoké mají protilátky. „Ti, kdo prodělali covid a nemají na to papír, jsou diskriminováni. Zatím se ale protilátky neuznávají skoro nikde, nikdo to moc neřešil. Já se o to zajímám,“ nechal se slyšet premiér.

Zmíněná promořenost je však podle mnohých kritiků vykoupena faktem, že s covidem-19 zemřelo v Česku přes 30 tisíc lidí. Babiš připustil, že během loňských Vánoc se epidemie nezvládla, lidé se přes svátky hojně navštěvovali. „Ten nejtvrdší lockdown, který začal začátkem března, měl přijít už někdy koncem ledna. Tehdy ale vedení ministerstva bohužel razilo strategii promořování,“ popsal.

Zabránit dalšímu lockdownu by podle premiéra nyní mělo pohlídání návratu z dovolených a průběžné testování například ve školách. „Jsme na to připraveni. Je to úplně jiné než loni, minulý rok jsme netestovali žáky,“ řekl.

„Nakoupili jsme antigenní testy, je možnost zaplatit i PCR testy školám. K tomu probíhá očkování, řešíme přeočkování i protilátky. Nevím, co bychom ještě měli udělat. Nikdo nepočítá s tím, že by na podzim byl zase lockdown, k tomu není žádný důvod,“ myslí si Babiš.

Pneumoložka Vašáková: Řídit se protilátkami je nesmysl:

8. srpna 2021

Podle svých slov měl premiér výrazný vliv i na udržení hrazení testů zdravotními pojišťovnami, a to kvůli odezvě veřejnosti. „Dospěl jsem k názoru, že ti, kdo se nechtějí očkovat, nebudou se ani testovat, když za to budou muset platit. Ve chvíli, kdy je čtvrtá vlna v Německu, vzniká riziko, že bychom tu mohli mít další nekontrolovatelné šíření epidemie,“ vysvětlil.

Jeho stanovisko prý podpořili i epidemiologové a nakonec i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Babiš se odvolával také na to, že motivace k očkování slábne a k povinné vakcinaci vláda přistoupit nechce.

Premiér v rozhovoru odpovídal i na otázky kolem voleb, vyjádřil se ke kampani opozice. „Šokovalo mě Spolu, když přišlo s novými vizuály, na nichž mě označují za hrozbu. S ODS jsme prosadili zrušení superhrubé mzdy a nyní mě označují za nějaké zlo,“ postěžoval si.