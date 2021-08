Ministři budou znovu mimořádně jednat o tom, jak to bude s testy na covid-19

Vláda 12. července oznámila, že lidé, kteří nejsou očkování, by si od září měli platit ze svého testy na covid v případě, že je budou potřebovat třeba pro cesty do zahraničí, nebo když půjdou do bazénu či na kulturní akci.

„Nebude se to vztahovat na ty, kteří se nemohou očkovat. Děti mladší 12 let a lidi, kteří se nemohou očkovat ze zdravotních důvodů,“ dodal později pro iDNES.cz Vojtěch.



Ze strany vlády to šlo vnímat i jako tlak na to, aby se lidé, kteří mohou, nechali očkovat.

Ministerstvo zdravotnictví se také ve čtvrtek rozhodlo, že nebude uznávat jako důkaz bezinfekčnosti hladiny protilátek po covidu. Po kulatém stolu na ministerstvu zdravotnictví to řekla náměstkyně pro zdravotní péči Martina Koziar Vašáková.



Vláda už tento týden rozhodla, že na začátku nového školního roku budou muset žáci základních a středních škol podstoupit celkem třikrát antigenní test. Testovat se podle něj bude 1., 6. a 9. září. Jen prvňáčci dostanou malou výjimku. Nebudou muset podstoupit test již v první den školního roku, ale až o den později.