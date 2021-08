Kandidátů do Sněmovny výrazně ubylo, zájem má rekordní počet žen

Zaregistrované kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny čtenářům nabízí server iDNES.cz ve speciální volební příloze. ČSÚ je zveřejnil na stránkách volby.cz.

O poslanecký mandát letos zatím usiluje 5 258 kandidátů. „Před čtyřmi lety byl přitom zájem větší, o mandát se tehdy ucházelo celkem 7 524 mužů a žen. Aktuální počet kandidujících se může do voleb ještě změnit, neboť někteří mohou být v zákonné lhůtě navrhující stranou odvoláni či mohou například sami odstoupit,“ okomentovala kandidátní listiny první místopředsedkyně ČSÚ Eva Krumpová.

Z celkového počtu kandidátů představují ženy 31,7 procent. Jak ČSÚ konstatuje, jejich relativní zastoupení se tak oproti předchozím volbám zvýšilo.

Průměrný věk kandidátů je 49 let, nejmladším devatenácti kandidátům je 21 let, nejstaršími uchazeči jsou dva kandidáti ve věku 90 let. Jde o Gustava Aulehla ze strany Moravané a Emila Vašíčka, jenž kandiduje za ČSSD.

Střety lídrů

V Ústeckém kraji se proti sobě postaví současný premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš a lídr koalice Pirátů a STAN Ivan Bartoš. V Moravskoslezském kraji se pak utká Zbyněk Stanjura za koalici Spolu a Tomio Okamura z SPD.

Zajímavý v letošním roce bude i Jihomoravský kraj. Hnutí ANO má na tamní kandidátce jako jedničku současnou ministryni financí Alenu Schillerovou. Ta se v kraji utká o hlasy voličů například se zpěvačkou Ilonou Csákovou, která je jedničkou za Volný blok. Za koalici Spolu kandiduje na jižní Moravě šéf ODS Petr Fiala, za Přísahu kandiduje Robert Šlachta.

V úterý ráno strany již dostaly přidělená čísla. Hnutí ANO kandiduje jako 20, ČSSD má číslo 5, Spolu dostalo číslo 13, Piráti se STAN mají 17, KSČM 18 a SPD 4. Jedničku dostali Zelení, startovní pole uzavírají s číslem 22 Moravané. Sedmičku obdržela Aliance národních sil, Aliance pro budoucnost má devítku a seskupení Otevřeme Česko normálnímu životu číslo 21.



Parlamentní volby v roce 2021 se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Ve volbách vybíráme dvě stovky poslanců Sněmovny ve 14 volebních krajích.



Podle aktuálních průzkumů je v čele hnutí ANO, druhé místo připadá koalici SPOLU, třetí příčku by získali Piráti a STAN. Do Sněmovny by se pak dostalo také hnutí SPD a strana KSČM.