STALO SE DNES: Zeman obvinil BIS z fízlování, Maláčová provokuje z hospody

Z Kábulu míří do Prahy druhý evakuační let, veze velvyslance i spolupracovníky. Ministryně Maláčová porušila nařízení o povoleném počtu lidí sedících u jednoho stolu v restauraci. Nový Zéland zaznamenal jediný případ covidu a celá země míří do karantény. Tálibán údajně ukončil boje, úředníkům slíbil amnestii. Prezident Miloš Zeman v rozhovoru naznačil, že BIS fízlovala ústavní činitele. Přečtěte si souhrn nejdůležitějších a nejzajímavějších úterních zpráv.