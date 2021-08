Vojtěch povoloval šest lidí u stolu v hospodě, Maláčová se už bavila s deseti

Maláčová se bavila ve společnosti dalších více než deseti lidí. „Příjemný večer se spoustou mladé naděje z levičáckého twitteru,“ napsala ministryně ke zveřejněné fotce.

Současné vládní nařízení však povoluje přítomnost pouhých čtyř lidí u jednoho stolu. Za zveřejněný snímek sklidila kritiku občanů i bývalých politiků.

„Paní ministryně, Vaše vláda dnes milostivě povolila občanům, že jich u jednoho stolu smí sedět maximálně šest, ne už jenom čtyři. Ve stejný den sedíte u jednoho stolu v mnohem větším počtu. Co tedy doopravdy platí? Děkuji za odpověď, vládou dezorientovaný občan,“ ptal se na Twitteru bývalý předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.



Miroslav Kalousek @kalousekm Paní ministryně @JMalacova, Vaše vláda dnes milostivě povolila občanům, že jich u jednoho stolu smí sedět maximálně šest, ne už jenom čtyři. Ve stejný den sedíte u jednoho stolu v mnohem větším počtu. Co tedy doopravdy platí? Děkuji za odpověď, vládou dezorientovaný občan. https://t.co/AubqBvD9GL oblíbit odpovědět

Ve svém příspěvku zmínil pondělní tiskovou konferenci po jednání vlády, kde ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil, že v restauracích bude moci být od září u stolu šest lidí.

„Paní Maláčová se ještě nenaučila počítat do 6, co?“ stojí v komentáři pod zveřejněným snímkem.

„Tyjo, to jsou počty jak z židovské anekdoty... jen bohužel napravo vidím 5 lidí v řadě, tedy nedodržují skupinu po max. 4 zákaznících. Leda že by vše objednávala Maláčová, to by pak byla zákaznice jen ona, protože mezi zbytkem stolu a hospodou není smluvní vztah, ne?“ napsal další z přispěvatelů.



Redakce se s prosbou o komentář obrátila na ministryni Maláčovou. „Nebyla to do puntíku organizovaná akce, přišlo víc lidí, než jsem čekala. Řešili jsme drahé bydlení a další otázky, které mladé lidi trápí. V zápalu debaty jsem zapomněla sledovat, kolik je nás u stolu. Chci revoluci v bydlení!“ napsala iDNES.cz ministryně.

Sedáváte v hospodách či restauracích s více než čtyřmi lidmi u stolu? Ano 1622 Ne, dodržuji platná opatření 284

Vlna kritiky se na hlavu Maláčové snesla po nedávné kauze, kdy se spolu se svým poradcem Matějem Stropnickým zúčastnila inspekce ve firmě na Teplicku. Oba politici sdíleli snímky z této kontroly, čímž kromě mlčenlivosti porušili například nařízení o ochraně osobnosti.

Podle právníka Tomáše Sokola z Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák nebyli ministryně ani její poradce ke kontrole oprávněni. „Ministryně a pan poradce tam neměli co dělat. Nejsou ani pracovníci cizinecké policie, ani pracovního úřadu. Kdyby mi klient zavolal a řekl mi, že se mu jejich přítomnost nelíbí a jaká jsou jeho práva, tak mu řeknu, aby je nechal vyvést,“ řekl tehdy iDNES.cz Sokol.



Ministryně práce a sociálních věcí svou účast na kontrole Inspekce práce bránila bezprostředně po zveřejnění fotek a přívalu kritiky i na tiskové konferenci při představování důchodové kalkulačky. „Za poslední den jsem dostala stovky možná tisíce podnětů od lidí, kam máme zajít na kontroly, tedy konkrétně inspekce práce. Pokusíme se zkontrolovat co nejvíce firem,“ reagovala Maláčová.