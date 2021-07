Maláčová se Stropnickým neměli na inspekci co dělat, říkají právníci

Jana Maláčová a její poradce Matěj Stropnický v rámci akce Férová práce! vyrazili do terénu. A sklidili za to velkou kritiku.

„Ministryně a pan poradce tam neměli co dělat. Nejsou ani pracovníci cizinecké policie, ani pracovního úřadu. Kdyby mi klient zavolal a řekl mi, že se mu jejich přítomnost nelíbí a jaká jsou jeho práva, tak mu řeknu, aby je nechal vyhodit,“ řekl iDNES.cz právník Tomáš Sokol z Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák.

„Kontrola jako taková má nějaká pravidla a vůbec nepřichází v úvahu zveřejňovat takovéto informace, a to necháme stranou, že to byly i fotografie, kde je GDPR a ochrana osobnosti. Jestli chtěli vytvořit symfonii protiprávních jednání, tak se jim to podařilo dokonale,“ dodal Sokol.



Ministryně práce a sociálních věcí svou účast na kontrole Inspekce práce bránila bezprostředně po zveřejnění fotek a přívalu kritiky i na tiskové konferenci při představování důchodové kalkulačky. „Za poslední den jsem dostala stovky možná tisíce podnětů od lidí, kam máme zajít na kontroly, tedy konkrétně inspekce práce. Pokusíme se zkontrolovat co nejvíce firem,“ reagovala ve čtvrtek Jana Maláčová.



Jana Maláčová @JMalacova Prý co říkám na kritiku své přítomnosti na kontrole Inspektorátu práce v Krupce… Tohle‼ A mimochodem, nejsem žádný utajený šéf, hned při zahájení kontroly vedoucí kontroly vedení firmy informovala, že se toho účastním. https://t.co/0rXbcqmve4 oblíbit odpovědět

Jenže i podle dalších právníků si tím zadělali na problém. Matěj Stropnický, který je na ministerstvu několik měsíců jako poradce, z kontroly dával fotografie na sociální sítě a popisoval její průběh. Podle advokáta Davida Šupeje tím porušili hned několik předpisů.

„Samotnou kontrolu může vykonávat jen ten, kdo k tomu byl pověřen. V této pověřené pozici jsou při kontrole inspektoři, nikoli ministryně nebo její poradce. Je pravdou, že kontrolní orgán může k účasti na kontrole v zájmu dosažení jejího účelu přizvat fyzickou osobu. To může jít o hasiče, tlumočníky, nebo jiné znalce na otázky, které souvisí s posouzením odborných otázek, na které kontrola narazí,“ vysvětluje Šupej.



„Těm navíc musí kontrolní orgán vystavit písemné pověření, poučit je o jejich právech a povinnostech při kontrole a označit je v protokolu o kontrole, včetně důvodu jejich přizvání,“ dodal.

Písemné zmocnění podle inspektorátu práce lidé z ministerstva neměli. „Paní ministryně si účast na kontrole vyžádala v rámci svého kontrolního dohledu nad fungováním inspekce práce. Kontroly se zúčastnila s doprovodem,“ řekl mluvčí inspektorátu Richard Kolibač pro Hospodářské noviny.



Podle Stropnického se s ministryní Maláčovou účastní kontrol jako zástupci ministerstva, které má právo provádět kontroly činnosti inspekce, protože je řídícím orgánem inspektorátu práce, je hlavní, že se téma zvedlo a inspekcí se budou rozhodně účastnit namátkově i dál. Problém ve zveřejňování fotografií nevidí.

„U nás doma na zámku, když provázíme o víkendech, si taky občas někdo udělá fotografii,“ řekl o návštěvnickém provozu ve svém sídle v Osečanech v rozhovoru pro Hospodářské noviny.



Firmy by mohly vymáhat náhradu škody

Kromě předpisů ohledně práv ochrany osobnosti je ale problém taky ve zveřejňování samotné kontroly. Ty podléhají důvěrnosti správního řízení.



„Kontrolující úředník většinou nechodí se svým tiskovým štábem. Střetává se zde právo na svobodu slova, právo na ochranu dobrého jména právnického osoby, kterou je v tomto případě zaměstnavatele a právo na ochranu soukromí,“ vyjmenovává Richard Otevřel z advokátní kanceláře Havel & Partners, který se zaměřuje na GDPR.



„Vyvážit tato jednotlivá práva není snadné a stejně jako novináři musí posuzovat, zda existuje veřejný zájem na zveřejnění něčeho, co by jinak bylo porušením jiného práva, například na soukromí, tak i kterákoliv soukromá osoba musí vážit, co zveřejňovat na svých profilech sociálních sítí,“ dodal Otevřel s tím, že je otázkou, za se v tomto případě dá Matěj Stropnický považovat za veřejnou osobu.

Už i samotná přítomnost ministryně je podle Otevřela diskutabilní v tom ohledu, zda ji lze považovat za součást kontroly, anebo tam byla de facto jen „vedle“. Přítomnost ministryně a Matěje Stropnického ve výsledku vypadá spíš jako kontrola Inspekce práce a jejích postupů.

Firmy by podleprávníka Tomáše Landy z advokátní kanceláře AZ LEGAL mohly vymáhat odškodné. Navíc přímo po Stropnickém či ministryni.

„Dotčené společnosti či fyzické osoby mají prostor pro případné uplatnění nároku na náhradu újmy, která jim tímto jednáním vznikla, přičemž tuto újmu by měli vymáhat po kontrolním orgánu, neboť ten nese odpovědnost za přizvanou osobu. Kontrolní orgán však může následně tuto újmu vymáhat po těchto přizvaných osobách,“ řekl Landa.