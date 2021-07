Když může Maláčová, tak my taky. Recesisté dělali inspekci na ministerstvu

Iniciativa Chcípl pes rozbila svůj stánek před rezortem, v jehož čele Maláčová stojí, a písemně zpovídala jeho zaměstnance.

„Jsme tu od sedmi od rána a celkem přišlo do práce 140 zaměstnanců,“ řekl iDNES.cz krátce po 11. hodině předseda politické hnutí Otevřeme Česko-Chcípl PES Jiří Janeček a ukazoval papír s desítkami čárek. Dodal, že jsou si zcela jistí, že čárky patří jen zaměstnancům MPSV a žádného nevynechali. „Přesně víme, v kolik do úřadu přišli, a každého jsme se zeptali, zda na MPSV pracuje. Ale většinou jsme to poznali tak, že zaměstnanci si před vstupem nasazovali roušky,“ dodal Janeček.

Podle iniciativy zaměstnává MPSV celkem přes 22 tisíc úředníků, z toho dva tisíce sedí přímo v budově úřadu v centru Prahy. Těm, kteří šli do práce ve čtvrtek ráno, rozdával Janeček spolu s kolegy dotazník. V něm se mimo jiné tázali, jak dlouho pracují pro stát, zda jsou spokojeni s kolektivem nebo platem, necítí se vyhořele, zda prošli školením proti korupčnímu jednání či zda je v práci někdo šikanoval nebo sexuálně obtěžoval.

„Vrátilo se nám kolem deseti dotazníků, další očekáváme odpoledne, až lidi půjdou z práce,“ dodal Janeček. V dotaznících bylo, že se úředníci nesetkali s korupcí a většinou ani šikanou. Pouze v jednom dotazníku byla nekonkrétní stížnost na chování nadřízené. „Spousta z nich nám napsala, že by si zasloužila vyšší plat, mezi odpovědmi máme také to, že pracují jako stachanovci, ale většina píše, že nejsou přetěžováni a jsou spokojeni s kolektivem,“ popsal Janeček.

Jeden z úředníků na otázku, zda je proškolen v protikorupčním jednání, napsal: „Není třeba.“ A stejný zaměstnanec na dotaz, zda se setkal se sexuálním obtěžováním na pracovišti, dodal: Bohužel. Další z úředníků či úřednic na otázku, zda je spokojen/a s pracovním kolektivem napsal „ano, protože mám svobodu“.

Informace z dotazníků chce iniciativa předat ministryni Janě Maláčové. „Byl tu za námi její ředitel odboru a máme to předjednané,“ řekl iDNES.cz Janeček.

Kromě dotazníků mohli úředníci MPSV podepisovat také tři petice - mimo jiné za navýšení platů nebo za garanci platu v době, kdy si bude chtít doma odpočinou od únavy, aby nebyl protivný na lidi.

Čtvrteční akce hnutí Chcípl pes je reakcí na kritizované inspekční cesty ministryně práce Jany Maláčové a jejího poradce Matěje Stropnického. Politici při nich spolu s inspekcí práce či policií navštěvují firmy a bez svolení majitelů zjišťují, zda v nich mají zaměstnanci vhodné podmínky pro práci (více čtěte zde).

Podle Janečka je potřeba se na totéž zeptat i státních zaměstnanců. „Místním šetřením a kontrolou chceme ověřit, zda na ministerstvu nedochází k porušování zákona o státní službě, přetěžování zaměstnanců nebo ještě k horším jevům, které paní Maláčová hledá v privátní sféře,“ tvrdí Janeček a celou akci shrnul: „Když stát může do soukromé sféry, tak my můžeme do státní.“