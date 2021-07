Maláčová vyrazila do akce, asistoval Stropnický. Našli prd, píše zástupce firmy

Akce Férová práce je tu! Aneb jak Venezuela (Jana Maláčová) dohlíží na inspekci práce.



Dne 20. 7. dorazilo do naší společnosti komando cca 20 úředníků s vestičkami inspekce práce a k tomu cca 20 slušně ozbrojených policistů z cizinecké policie. Dorazili hezky před obědem cca v 11 hodin a bez ohlášení rovnou hezky kontrolovat. Samozřejmě bez jakékoliv koordinace a rozmyslu. Takže realita byla taková honem všude vlítneme, ať nám ty pracovníky z Burundi neschovají do krabic s m...ateriálem. Jelikož naše společnost nemá co tajit, tak u nás byli všichni v klidu, což úředníky a SWAT značně rozhodilo a začal chaos z jejich strany na maximum. Realita bleskové kontroly byla taková, že 20 úředníků a 20 policistů se rozeběhlo po menších skupinkách po závodě. Po pár chvílích si uvědomili, že se rozdělili a začali se opětovně navzájem hledat. Dále započalo hledání někoho, kdo jim vysvětlí, co naše společnost vůbec vyrábí. Otázky typu „A vy děláte auta?“ se v naší společnosti, která vyrábí holítka, úplně nesetkaly s pochopením. Nějaká základní příprava očividně neexistuje, to by bylo asi moc práce. Jelikož se velká skupina úředníků rozdělila na zmíněné skupinky, a přitom zmatení úředníci nevěděli, kde se nachází, docházelo ke krásným situacím, že jedna skupina ukončila kontrolu jednoho stroje, načež přišla druhá, aby započala kontrolu znovu, koordinace jedna báseň. My těch úředníků máme přeci málo, tak ať má každý co dělat, že?!