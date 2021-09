Maláčová představí výsledky kritizovaných kontrol ve firmách. Sledujte živě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Maláčová se Stropnickým vzbudili rozruch už v průběhu července, kdy se osobně účastnili kontroly Státního úřadu inspekce práce a policie v soukromé firmě na Teplicku. Ta spadala pod akci s názvem Férová práce!, která by se měla týkat zhruba šedesáti zaměstnavatelů.

Zaměstnanci však jejich přístup zkritizovali, podle opozičních politiků si jen dělají volební kampaň. Patřičné orgány při ní kontrolují nelegální práci, bezpečnost práce a pracovněprávní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.

Podle opozice i právníků na ní ale Maláčová ani Stropnický, který nyní působí jako poradce ministryně a v říjnových volbách kandiduje za ČSSD do Poslanecké sněmovny, neměli co dělat. Nejsou totiž ani pracovníci cizinecké policie, ani pracovního úřadu. Opozice pak celou věc označila za součást předvolební kampaně.



Stropnický jde do voleb jako dvojka pražské kandidátky za Janou Maláčovou. Podle svého dřívějšího vyjádření jej ke kandidatuře motivovala právě ona.

Inspekce práce s cizineckou policií zahájily kontrolu v červnu ve 14 velkých průmyslových podnicích a v 58 agenturách práce a firmách, které poskytují smluvní služby. Do akce se zapojilo 253 inspektorů a 129 policistů. Zaměřují se na dodržování pracovních podmínek a zákoníku práce.



„Nejedná se o dílčí nahodilé akce, ale o systémovou snahu o to, abychom se ekonomicky vrátili po epidemii do normálního stavu... Kontroly budou pokračovat celé léto. Je to signál, že zákoník práce platí,“ uvedla v létě ministryně.



Inspektoři a cizinecká policie se zaměřili na strojírenské a potravinářské podniky či výrobce stavebních materiálů. Kontrolují také agentury práce a firmy, které na smlouvu zajišťují úklid a další služby, upřesnil šéf Státního úřadu inspekce práce Rudolf Hahn. Dodal, že kontroloři odhalili zatím 18 zaměstnanců bez řádných smluv a povolení a deset zaměstnavatelů, kteří bez oprávnění zprostředkovávali práci.



Inspekce za letošek eviduje přes 3 tisíce podnětů. Loni jich za celý rok dostala asi 5 800. Práci v minulém roce výrazně poznamenala epidemie, omezila fungování řady firem. Podle Hahna podněty míří nejčastěji na pracovní podmínky. Týkají se hlavně evidence pracovní doby, tedy začátku či konce práce, přesčasů, práce v noci a odměňování.