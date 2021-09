Zloději přitvrzují, pustila se ČSSD do ODS kvůli plánu prodat poštu i dráhy

„Zloději přitvrzují. Minulý týden řekl první místopředseda ODS Zbyněk Stanjura, že by jeho koalice po kouskách klidně prodala České dráhy a Českou poštu,“ říká ve videu Stropnický.

„Takže, pane Stanjuro, my vám chceme říct, že sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, tedy pardon privatizaci, jak vy tomu říkáte, ani Českých drah, ani České pošty,“ doplňuje ho Maláčová.

„Sociální demokracie rozkradení, pardon prodej Českých drah, nikdy nedovolí,“ přizvukuje ji Stropnický s tím, že tam, kde byl privatizován národní železniční dopravce, vedlo to k rušení spojů a zdražování.

„Stejné je to u České pošty. Její privatizace by znamenala zavření stovek poboček. A kde si pak důchodci vyzvednou důchod? Kde si zaplatí složenky? Proto sociální demokracie nikdy nepřipustí rozkradení, tedy pardon privatizaci České pošty,“ prohlásila Maláčová.

Stanjura, který je nejen šéf poslaneckého klubu ODS a stranická dvojka, je ale i kandidátem ODS na příštího ministra financí, o plánu na privatizaci České pošty i Českých drah hovořil na konci srpna v rozhovoru pro E15.

„Česká pošta by mohla být akciová společnost kótovaná na burze a nějaké procento by se mohlo prodat. Stát by si tam nechal většinu. Je to i model, který bych preferoval u Českých drah,“ řekl Stanjura.