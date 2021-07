Akce Maláčové a Stropnického je marketing a teror podnikatelů, zaznělo ze Senátu

Horní komora se věcí mimořádně zabývala na návrh Miroslavy Němcové (ODS), která počínání ministryně a Stropnického ostře kritizovala. Němcová mluvila o marketingovém tahu a „terorizaci podnikatelského sektoru“.



Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) míní, že otázky jsou relevantní, k případu ale, jak uvedl, nemá podklady a dosud o něm ani nevěděl. „Na první pohled se mi to zdá, jako, ano, do značné míry marketingová akce. Po pravdě řečeno, i toto se mi trošku zdá jako marketingová akce, šikovné využití toho, že se zase může opozice ozvat a něco odsoudit. Takže on je to v tom případě marketing asi ze všech stran,“ poznamenal vicepremiér.

Němcová prosadila zařazení bodu na program jednání horní komory dodatečně ve středu večer na základě podle ní „zneklidňujících“ zpráv z médií. Tázala se, zda je Maláčová „nějaký nadčlověk“, když může bez ohlášení „vtrhnout“ do firmy. Chtěla vědět, zda šlo o volební akci a co při kontrole dělal Stropnický. Senátorku také zajímalo, zda Maláčová porušila nebo neporušila své pravomoci a zda se v případě Stropnického nemohlo jednat o trestný čin.

Prověrky inspekce práce a cizinecké policie v některých velkých průmyslových podnicích a agenturách práce s názvem Férová práce ohlásilo ministerstvo práce a sociálních věcí začátkem července. Ministryně i Stropnický psali o úterní kontrole firmy v Krupce na svých facebookových profilech.

Jeden z jejích vedoucích pracovníků pak psal o chaotické prověrce „bez jakékoliv koordinace a rozmyslu“. „Co považuji ovšem za nejhorší, je zneužití k předvolební kampani paní Maláčovou a panem Stropnickým, což dokládají jejich příspěvky na sociálních sítích,“ uvedl.

Maláčová dnes na Twitteru ke své přítomnosti při kontrole uvedla, že hned při zahájení kontroly vedoucí kontroly vedení firmy informovala, že se toho ministryně zúčastní. „Nejsem žádný utajený šéf,“ napsala.