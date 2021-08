Zeman: Afghánistán se stane centrem terorismu, obnoví se útoky po celém světě

Zeman v rozhovoru zdůraznil, že stažení vojsk z Afghánistánu kritizoval jak před rokem na summitu NATO v Londýně, tak znovu na summitu NATO v Bruselu. Podle něj to byla čirá zbabělost.

„Tálibán na území Afghánistánu vytvoří teroristické centrum. Tím se obnoví teroristické útoky v podstatě po celé zeměkouli. Chtěl bych jinak připomenout, že stažení vojsk jsem kritizoval už před rokem na summitu NATO v Londýně. Nyní znovu na summitu NATO v Bruselu. Díval jsem se přitom do očí nejprve jak Trumpovi, tak Bidenovi, kteří tam byli a říkal jsem jim, že je to zbabělost. Oni to samozřejmě neslyšeli rádi, ale zbabělost to reálně je,“ řekl Zeman v rozhovoru pro Parlamentní listy.

NATO podle něj vyvolává pochybnosti o oprávněnosti své existence. Česko by mělo přehodnotit své obranné výdaje a soustředit se na národní obranu místo „povinných“ dvou procent HDP.

„Je potřeba si uvědomit, že když zvyšujeme výdaje na obranu, očekáváme za to nějakou protihodnotu a tou je právě ochrana před mezinárodním terorismem. Jestliže zde NATO selhalo, mělo by to vést i k přehodnocení našich obranných výdajů a k většímu důrazu na obranu národní,“ míní.

Dodává, že Tálibán může žít z výnosů z opia, protože Afghánistán je největším producentem opia na světě, takže nebude mít žádné problémy s financováním.