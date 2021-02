Soud přikázal pražskému gymnáziu obnovit denní formu vzdělávání

Rozhodnutí je pravomocné, lze proti němu podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.

„Lze shrnout, že pro postup žalovaného (gymnázia), který neposkytuje denní formu vzdělávání, v době vydání tohoto rozsudku neexistuje žádný způsobilý právní podklad,“ uvedl Wenig. Soud vycházel z toho, že Sněmovna s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila souhlas.

Z rozhodnutí vyvěšeného na úřední desce soudu vyplývá, že senát Milana Taubera vycházel z toho, že Sněmovna s dalším prodloužením nouzového stavu nevyslovila na své schůzi 11. února souhlas. Aktuální nouzový stav není podle názoru soudu novým nouzovým stavem, ale faktickým pokračováním předchozího, které vláda vyhlásila proti vůli Sněmovny.

„Dle žalovaného žalobce přehlíží, že řada zemí zavedla přísnější opatření nežli ČR a že není možné provádět srovnání jednotlivých zemí a přijatých opatření k určitému časovému okamžiku. Žalobce rovněž pomíjí, že v případě žáků 1. a 2. ročníku základních škol je oproti vyšším ročníkům nezbytná větší účast a dohled učitele k osvojení si čtení a psaní, které jsou předpokladem dalšího studia. Dále žalobce pomíjí, že byla přijata i další protiepidemiologická opatření, která omezila či zcela zakázala provoz určitého typu služeb za shodným účelem, jak tomu bylo a je u zavedení distanční výuky,“ vyjádřila se u soudu škola k žalobě.

„Musí se k tomu vyjádřit ministerstvo zdravotnictví a reagovat na to,“ řekl premiér Andrej Babiš v České televizi. Rozhodnutí soudu řeší také právní oddělení ministerstva školství. „Resort ale není účastníkem řízení, a proto se musí s rozhodnutím teprve seznámit. Až poté bude možné se k celé věci blíže vyjádřit,“ řekla iDNES.cz mluvčí ministerstva Aneta Lednová.



Ředitelka pražské hygienické stanice Zdeňka Jágrová k celé věci řekla, že neviděla rozsudek soudu, nemůže tak celou věc podrobně komentovat. „Zákaz prezenční výuky vychází z ochranného opatření ministerstva či vlády, tam tedy potom může dál konat ten, co opatření vydal,“ uvedla na dotaz iDNES.cz.

Na otázku, jestli může případně v takové situaci uzavřít školu ze své pravomoce hygienická stanice, řekla, že určitě ne.

„Nevím, kolik do té školy chodí děti, ale se zvětšujícím počtem dětí se samozřejmě zvyšuje počet kontaktů, což je rizikové,“ komentovala riziko návratu dětí do školy.



Student prvního ročníku gymnázia se žalobou domáhal ochrany před nezákonným zásahem a žádal, aby soud škole přikázal obnovit prezenční výuku tak, jak byla uskutečňována do 2. října 2020. Gymnázium od 5. října loňského roku učí studenty distančně, a to na základě opatření vlády. Student poukazoval na to, že tento způsob výuky školský zákon nezná a že nemůže nahradit výuku prezenční. Zároveň namítal, že distanční vzdělání je v rozporu s rámcovým vzdělávacím programem.