Vláda jedná s opozicí. Chce vědět, zda Senát vrátí pandemický zákon

Vláda dopoledne nejprve jednala s hejtmany o očkování. V polovině února na základě jejich žádosti vyhlásila v Česku nový nouzový stav, který navázal na předchozí. Premiér Andrej Babiš o víkendu řekl, že spolupráce s kraji je dobrá. „Budeme řešit hlavně očkování, aby (hejtmani) tlačili na očkovací místa,“ uvedl. Právě na očkovacích místech totiž podle něj nejvíc závisí rychlost vakcinace v Česku.

Následně se vláda v 11 hodin sešla s opozicí. Ta se s kabinetem minulý týden dohodla na podobě pandemického zákona, díky kterému by se vláda nemusela spoléhat u koronavirových opatření na nouzový stav. Nyní by se měly diskuse týkat budoucnosti opatření. Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) chce na schůzce slyšet, jaké konkrétní kroky podnikla vláda od vyhlášení nového nouzového stavu, ale i plán do budoucna.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka uvedl, že jeho strana chce na jednání mluvit o tendru na dodávky testů do škol či o nařízení nosit na určitých místech respirátory. Koalice také upozornila na to, že ani nouzový stav nezamezil zhoršování situace v nemocnicích způsobené covidem-19.



„Zatím víme jen o zpackané zakázce na antigenní testy pro školáky. Já však nechci, aby naše vláda stále dokola nakupovala horší a horší kvalitu z Číny, ale aby zapojila do boje s pandemií české vědce a tuzemské firmy,“ řekl Jurečka. Žádá také, aby vláda řešila situaci s testováním ve firmách a související způsob pomoci firmám.



Součástí dohody s opozicí ohledně pandemického zákona bylo podle Hamáčka i to, že Senát předpis nezmění. Někteří senátoři však v pondělí uvedli, že by chtěli předpis upravit. Podle senátora Pirátů Lukáše Wagenknechta na tom v horní komoře panuje shoda. Senát má zákon projednávat ve středu.

Hamáček chce slyšet, zda platí dohoda

Úpravy senátorů by tak musela znovu projednat Sněmovna. Hrozí tak, že zákon nebude přijat před sobotním ukončením nouzového stavu. Hamáček to označil za nepříjemné překvapení. „Budeme chtít slyšet jako koalice, zda platí ta dohoda, nebo zda jsou tam změny a proč,“ uvedl. Pokud by Senát předpis vrátil, musela by se pravděpodobně v pátek konat mimořádná schůze Sněmovny, aby předpis projednala.



Hamáček zároveň vyloučil, že by vláda mohla požádat, aby jí Sněmovna povolila pokračování nouzového stavu i po sobotě do začátku platnosti pandemického zákona. „Sněmovna jasně rozhodla, kdy končí nouzový stav - buď vstupem v platnost pandemického zákona, nebo nejpozději 27. února. Tím nám nedává žádnou jinou možnost,“ řekl v pondělí po jednání vlády.

Kabinet v pondělí večer rozhodl o povinnosti nosit respirátory či dvě chirurgické roušky položené na sobě od půlnoci ze středy na čtvrtek. Týká se to obchodů, veřejné dopravy zastávek hromadné dopravy, nemocnic, ambulancí či provozoven služeb. Výjimku mají děti do patnácti let, těm bude stačit jedna chirurgická rouška, látková ale nikoliv.