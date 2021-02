Sedmiletá dívka prohrála spor s ministerstvem kvůli roušce ve škole

Dívka ani její matka k soudu nepřišly. Zastupoval je advokát David Záhumenský, který patří k výrazným kritikům omezujících vládních opatření přijatých v souvislosti s pandemií covid-19.

Upozornil, že v tuzemsku vznikala desítky let přísná rozhodovací praxe k opatřením obecné povahy vydávaným ve veřejném zájmu, nejčastěji šlo o územní plány či dopravní značení. Pokud byla nepřiměřená, soudy je rušily. Jenže teď, když jde o opatření ministerstva zdravotnictví vydaná v souvislosti s koronavirem, se toho podle něj většina soudců obává.



„Na základě zkušeností s desítkami neúspěšných žalob jsem přesvědčen, že se soudci zdejšího soudu bojí a proto nerozhodují v souladu se zákonem. Nevím, jestli se bojí osočení z toho, že kvůli nim budou lidé umírat, i když je to nesmysl. Jestli se bojí o sebe nebo své blízké, i když to si jako soudci nemohou dovolit, nebo jestli se bojí nelibosti ministryně spravedlnosti,“ začal svou řeč právník.



„Tady se žalobkyně, která je sedmiletou dívkou, žačkou první třídy základní školy, kdy zase od začátku roku chodí každý den do školy, ptá, proč ona musí celý den ve škole nosit roušky, když pokud by byla jen o rok mladší, tak by v mateřské škole roušky nosit nemusela? Jak je to odůvodněno a epidemiologicky vyhodnocováno?“ ptal se v jednací síni advokát.

„Proč ona musí nosit celý den ve škole roušku, když pokud by navštěvovala speciální školu, tak by roušku nosit nemusela? Proč musí nosit ve škole bez výjimky celý den roušku, když dospělí mohou v zaměstnání roušku odložit, jestliže pracují dva metry od dalších osob? Proč není takové pravidlo vztaženo také na děti?“ kladl další otázky.

Mohou roušky dětem škodit? Úředníci neodpověděli

Následně předal soudu dokument, podle kterého dostalo ministerstvo zdravotnictví na základě informačního zákona dotaz, jakou studií může podložit neškodnost dlouhodobého nošení roušek či respirátorů u dětí, a to jak u těch zdravých, tak u těch se sklonem k alergiím. „Co ministerstvo odpovědělo? Nic,“ uvedl Záhumenský.



Stát podle něj vydaná nařízení zdůvodňuje podle stejného mustru: je pandemie, musíme chránit zranitelné, tak můžeme cokoliv. Na základě žaloby podané loni na podzim nyní školačka soudu navrhla zrušit čtyři opatření týkající se povinnosti nosit roušky vydaná resortem v průběhu listopadu a prosince.



V rámci závěrečné řeči přečetl advokát její rozhovor s matkou, z něhož vyplynulo, že jí rouška ve škole ztěžuje učení, třeba čtení.



Právní zástupkyně ministerstva zdravotnictví kritiku odmítla. „Odpůrce má za to, že se nedopustil excesu, když nařídil nošení roušek v rámci ochrany zdraví a života jako nejdůležitějších hodnot v souladu s principem předběžné opatrnosti. Dnešní vědecké poznání hovoří ve prospěch komunitního nošení roušek. Odborné společnosti to doporučují. Vydané mimořádné opatření je v souladu s právními předpisy,“ uvedla. Žádala, aby byly návrhy dítěte zamítnuty pro nepřípustnost.



Soud jí po poradě vyhověl. Předsedkyně senátu Ivanka Havlíková řekla, že s kolegyněmi neshledaly důvod odchýlit se od závěrů, které již v lednu v obdobných sporech učinily jiné senáty Městského soudu v Praze.



Zopakovala, že ministerstvo má v době nouzového stavu pravomoc vydat opatření spočívající v povinnosti nosit roušku.

Chápeme, že je to nepříjemné, vzkazuje soud

„Napadené opatření, jímž je nošení roušek, umožňuje dosáhnout sledovaného cíle. Odůvodnění odpůrce (ministerstva) logicky vysvětluje, proč používání roušek může přispět ke snížení nemocnosti, zabránění zvýšení úmrtností a vést ke snížení ekonomických ztrát souvisejících s nemocností,“ doplnila Havlíková. Připomněla, že se u nás epidemie v posledních měsících zhoršila.



Soud podle ní musí postupovat obezřetně a postihovat jen extrémní případy věcně nesprávných vydaných opatření, což není tento případ.



„Povinnost nosit roušku je přiměřená nastalé situaci v porovnání se zájmem na ochraně života a zdraví obyvatel České republiky,“ uvedla.

„Soud zdůrazňuje, že nebagatelizuje problémy osob, kterým působí zakrývání dýchacích cest potíže, a nesnižuje tím nijak apely navrhovatelky, má však za to, že při vymezení situací, kdy je nařízeno nosit roušky a to včetně výjimek, nepřevažuje míra zásahu do života jednotlivce nad cílem opatření, jímž je především snížení nemocnosti, úmrtnosti a s tím související zátěže pro zdravotníky, sociální pracovníky a další.“ Ivanka Havlíková předsedkyně senátu, Městský soud v Praze

Ministerstvo podle ní stanovilo řadu výjimek, které jsou významné i logické. „Opatření se soudu nejeví jako nepřiměřeně tvrdé,“ uzavřel soud s tím, že i při největším pochopení toho, jak dané opatření zasahuje do života malé školačky, nemohl rozhodnout jinak.



Městský soud v Praze podle dostupných informací vyhověl zatím jen dvěma žalobám podaným na proticovidová opatření Ministerstva zdravotnictví. Loni v dubnu šlo o nedostatečně odůvodněné omezení pohybu a prodeje, v listopadu pak správní senát zrušil z podobného důvodu rozšíření povinnosti nosit roušky venku. V obou případech dostal resort čas na nápravu a nařízení tak v praxi nepřestala platit.