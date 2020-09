Mé dítě duševně nezvládne nosit roušku, píšou rodiče ředitelům škol

„Jako zákonný zástupce nedovoluji v době školní docházky bez mého výslovného svolení provádění následujících úkonů na mé dceři/synovi: dezinfekce rukou jiným přípravkem, než klasickým mýdlem; měření teploty; odběr tělních tekutin; nošení roušky,“ stojí v jednom z takových prohlášení rodičů.

V odstavci k rouškám se doslova píše:

Rodiče proti rouškám

Dokument se sdílí například na Facebooku ve skupině Rodiče proti rouškám. „Naše město není rizikové, ale i přesto vydal starosta prohlášení, že musí být ve škole roušky! Já s tím nesouhlasím a nechci, aby to měla dcera na puse ani minutu,“ postěžovala si jedna ze členek skupiny 8. září.

Kromě jiného se ve skupině sdílí také petice proti povinnému nošení roušek, kterou doposud podepsalo 26 tisíc lidí či trestní oznámení na ministerstvo zdravotnictví kvůli nařízení o plošném nošení roušek.

Redakce iDNES.cz dohledela celkem tři různé formy prohlášení, které si sdílí rodiče mezi sebou. Jedno uveřejnil na svých stránkách brněnský právník David Záhumenský, který stát za jarní nouzová opatření žaloval u soudu. Advokát uvedl, že pouze upravil dokument, který mu zaslal jeden z rodičů.

Vzor prohlášení pro rodiče dětí, nesouhlasící s hygienickými opatřeními ve školách.

Přestože se dokumenty objevují na sociálních sítích, v praxi se s ním nesetkala Učitelská platforma ani Asociace ředitelů základních škol.

„Prohlášení jsem viděl pouze na internetu, nevím o žádné škole, kde by ho v praxi někdo uplatnil. Nemyslím, že těch škol bude mnoho. Vzhledem k prudce rostoucímu počtu případů COVIDu ve školách tito jedinci nyní zřejmě utichají, neboť se zřejmě obávají reakcí ostatních rodičů,“ uvedl předseda Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.

Ministerstvo školství uvedlo, že o prohlášení rodičů ví. „Části prohlášení, které se vymezují vůči požadavkům a povinnostem vyplývajících z právních předpisů, tedy oddělení dítěte s příznaky, nebo právně závazných opatření, tedy nošení roušky při nařízení KHS, nemají efekt, jelikož je nutné dodržovat zákon,“ řekla mluvčí Aneta Lednová.

“Nepochopitelný výkřik”

Podle ní však existují určitě specifické situace, kdy mají taková prohlášení smysl. Jedná se například o situaci, kdy má dítě kožní problémy, které mu brání používat dezinfekci.

„V některých částech, kde je nezbytný souhlas zákonného zástupce, je ředitel povinen oznámení respektovat. Bez souhlasu zákonného zástupce nemůže pedagogický pracovník provádět zdravotnické výkony - například odebírat tělní tekutiny. Pro to ostatně nevidíme v nynější situaci žádný důvod, proč by tak měl pedagogický pracovník činit, testování na koronavirus škola neprovádí,“ dodala Lednová.

Sám Černý přiznal, že část o hygieně rukou je poměrně rozumná a může mít racionální podstatu. „Část o teploměru je pro mě nepochopitelný výkřik. Odběr tělních tekutin ve škole provádět nesmíme, tedy zbytečná pasáž. A poslední část o roušce je vysloveně obstrukční. Je mi až trapně za rodiče, který se sníží k tomu, aby o svém dítěti mluvil takto - já bych si to rozhodně nedovolil. Výhrůžky v závěru ani nekomentuji,“ dodal.

Jedno z prohlášení totiž mluví o právních důsledcích pro ředitele:



Právnička Eliška Wellech však připomíná, že práva mají i samotní zaměstnanci školy. „Pokud se v dokumentu píše o právech podle občanského zákoníku, Listiny základních práv a svobod a ústavy, je nutné si uvědomit, že tato práva mají i ostatní lidé ve škole. Například pedagogové, kterých velké procento spadá do rizikové skupiny, a je nutné najít hranici mezi jejich právy,“ poznamenala advokátka, která se zabývá školským právem.

Podle Wellech není relevantní bod o měření teploty. Poukázala na to, že manuál MŠMT mluví o použití teploměru pouze při podezření dítěte na výskyt nemoci. „Zde není relevantní argument, že dítě je měřeno doma, když se u něho projev nemoci může objevit až v odpoledních hodinách,“ popsala.

Bod o zákazu nošení roušky pro dítě je podle ní v současné době bezpředmětné a to kvůli poslednímu nařízení ministerstva zdravotnictví o zavedení nošení roušek ve vnitřních prostorách.

Podpis ředitele není možné vyžadovat

Co by však ředitelé škol měli dělat, pokud jim prohlášení rodič přinese? Wellech připomněla, že ředitel školy má svá práva a pravomoci stanoveny zákonem. „Podepisování prohlášení rodičů nespadá pod žádnou z jeho povinností. Není tedy možné po něm takový to podpis vyžadovat,“ shrnula.

Černý doporučuje ředitelům škol v takových případech s rodiči jednat. „Pokud se přesto najde jednotlivec, který bude na některých těchto věcech trvat, doporučil bych s ním jednat individuálně a pokusit se dosáhnout nějaké písemně potvrzené dohody, že si například dítě může nosit vlastní dezinfekci a tak podobně,“ uvedl.

Pokud by se ředitel s rodičem nedomluvil a dítě daného rodiče by vytrvale porušovalo hygienická opatření bez vážného důvodu, krajní možností podle Černého je izolace žáka od ostatních.

„Kdybych opravdu musel dokument podepsat, podepsal bych pod podmínkou, že rodič zase podepíše větu, že přijímá zodpovědnost za možné nebezpečí, které způsobí svému i dalším dětem tím, že odmítá respektovat daná hygienická opatření,“ dodal.