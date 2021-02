PŘEHLEDNĚ: Od čtvrtka už rouška nestačí. Kde bude povinný respirátor

1 Povinný respirátor

Nošení respirátoru FFP2 (nebo KN 95) bez výdechového ventilu bude od čtvrtka 25. února 2021 od 0:00:

• ve vnitřních prostorech:

- prodejnách a provozovnách služeb,

- zdravotnických zařízeních a pracovištích, které poskytují ambulantní péče

- zařízeních sociálních služeb

- mezinárodních letištích

• v prostředcích veřejné dopravy

• na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

• v motorových vozidlech, pokud v nich nejedou lidé z jedné domácnosti

Pokud nemáte k dispozici vhodný respirátor FFP2, můžete použít i dvě chirurgické roušky. Zakázány ovšem již budou látkové ochrany nosu a úst.



Povinnost nosit respirátor se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, které mohou nosit zdravotnickou obličejovou masku (chirurgickou roušku).



Výjimku z povinnosti nosit respirátor či dvě zdravotnické roušky mají například děti do 2 let nebo děti v mateřské škole nebo dětské skupině. Další výjimky naleznete v tomto dokumentu.

Respirátor třídy FFP2 (KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný ochranný prostředek bude od čtvrtka 25. února 2021 od 0:00 povinný také:



• ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování

• na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se o členy domácnosti

2 Školy

Vláda také počítá s návratem žáků do škol. V současné situaci mají prezenční výuku studenti prvních a druhých tříd základních školy a žáci škol speciálních nebo mateřských.

Od 1. března by se měli pomalu vracet i další žáci, kteří by byli pravidelně testováni. Testy, které budou určeny pro školy by měly dorazit v neděli, z toho důvodu by se mohl návrat studentů zpozdit.

3 Hromadné akce, setkávání se, noční vycházení

Nadále platí noční zákaz vycházení v době od 21:00 do 05:00.

Pro hromadné akce ve vnitřních a venkovních prostorech platí obecný limit dvou lidí.

4 Svatby, pohřby, bohoslužby

Může se jich zúčastnit maximálně 15 lidí, ve čtvrtém stupni jich smělo být 20. U bohoslužeb platí povinnost jen sedících účastníků s odstupem dvou metrů v jedné řadě a maximálně do deseti procent kapacity. Platí také zákaz hromadného zpěvu.

5 Ubytování, hotely

Pro ubytovací zařízení platí nadále zákaz ubytování za účelem rekreace.

6 Sporty, fitness centra, bazény

Povoleny jsou pouze profesionální soutěže bez diváků. Zůstávají uzavřené vnitřní sportoviště pro individuální sporty, sportovat je možné pouze venku do dvou lidí. Bazény, fitness a wellness centra zůstávají uzavřené, s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb a profesionálních sportovců.

7 Muzea, galerie, zoo, knihovny, památky

V divadlech, kinech nebo koncertních sálech platí zákaz diváků, stejně jako organizační a režimová omezení přítomných lidí na zkouškách.

Muzea musejí mít zavřeno, stejně jako nyní. Knihovny mohou mít pouze výdejní okénka pro předem objednané knihy.

Veletrhy, výstavy, zoo musejí být uzavřeny.

8 Restaurace, hospody

Restaurace mohou mít pouze výdejní okénko, a to jen mimo dobu zákazu vycházení (tedy od 21:00 do 05:00 musí být zavřené).

9 Maloobchod, služby

V provozu jsou prodejny základních potřeb a výdej vzdáleně objednaného zboží.

Otevřené zůstávají například domácí potřeby (neplatí pro prodej nábytku), železářství, květinářství, galanterie, zámečnictví, pietní zboží, prodej benzinu, výdejny zdravotnických prostředků, zverimexy, prodejny brýlí a čoček, novin a tabáku, nebo zbraně a střelivo. V provozu také zůstanou myčky aut, servisy, prádelny a čistírny.

Provozovny služeb musejí mít zavřeno, povoleno není ani poskytování služby mimo provozovnu.