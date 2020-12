Na fotbal s negativním testem? To je řešení i pro koncerty, míní promotéři

Na čtvrteční duel Evropské ligy může do pražského Edenu přijít 600 diváků. Podmínkou je, že jde o dlouhodobé partnery klubu, kteří projdou antigenním testováním. Klub také musí vést jmenný seznam, který bude v případě vyžádání k dispozici místní hygienické stanici.

Přístup budou mít diváci v omezeném počtu do klubového patra a to pouze s negativním výsledkem testu z vybraných certifikovaných laboratoří, kde jeden takový test vyjde přibližně na 500 korun.

V testování diváků vidí do budoucna šanci i pořadatelé hudebních festivalů, kteří letos kvůli epidemii covidu-19 počítají stamilionové ztráty.

„Řešení to bezpochyby je, ale primárně to řešíme po vlastní ose. Nechceme spoléhat pouze na ministerstvo zdravotnictví, podle kterého bude od července díky vakcíně možné uvolnit opatření na hromadných akcí, díky čemuž by festivaly mohly proběhnout bez omezení tak, jak jsme zvyklí,“ uvedl Marek Vohralík, ředitel festivalové asociace Festas, která sdružuje pořadatele nejnavštěvovanějších hudebních festivalů v Česku.

Antigenní testy jsou sice levnější než PCR testy, veškeré náklady by však pořadatelé sami hradit nedokázali. „Je třeba uvažovat o celém procesu, který cenu testování ještě významně zvýší. Tyto náklady nemůže nést plně organizátor akce i s ohledem na to, jak současná krize ekonomicky celý sektor poznamenala,“ tvrdí Vohralík.

Ministerstvo zdravotnictví podle něj při předchozích jednání podpořilo myšlenku, aby se na nákladech na testování diváků podílel stát. „Jsem přesvědčen, že pro stát by to byl dobrý obchod. Dřívějším nastartováním hromadných akcí by se vyhnul nákladům spojeným s jejich omezováním. Zároveň většina epidemiologů stále mluví o nutnosti více testovat. Hromadné akce představují ideální příležitost.“

Nejbližší budoucnost hromadných akcí vidí podobně i ředitel pražské O 2 areny Robert Schaffer, byť v trochu jiném provedení. „Zatím si nedokážeme představit, že bychom před vstupem na koncert otestovali 17 tisíc lidí. Reálnější je vpuštění lidí do O 2 areny na základě negativního testu ne staršího než několik dní,“ upřesnil šéf největší multifunkční areny v Česku.

Redakce iDNES.cz kontaktovala i ministerstvo zdravotnictví. „Výjimku získala také fotbalová utkání týmů AC Sparta Praha a FC Slovan Liberec v Evropské lize, která se konají 10. prosince,“ uvedla mluvčí Barbora Peterová. Podrobnosti k pilotním projektům či jejich možné zapojení i v kulturní oblasti však nekomentovala. Ministerstvo kultury na dotaz odpovědělo, že se řídí podle aktuálních pravidel systému PES pro kulturu.

Jaroslav Tvrdik @JaroslavTvrdik Zapas Slavie Praha v EL dne 3.12.2020 byl zarazen do pilotniho projektu MZDR. Ucast je povolena pri dodrzeni hygienickych pravidel 600 hostum z rad partneru klubu, kteri se pred zapasem podrobi antigennimu testovani certifikovanou laboratori. Naklady nese klub. UEFA souhlasi. oblíbit odpovědět

Očkování přinese výhody

Zásadní zlom, na který spoléhají nejen pořadatelé hromadných akcí, by měla přinést vakcína. „Ohledně letní sezony jsem velmi optimistický. Lze předpokládat, že již bude značná část populace proočkovaná, díky čemuž bude šíření viru významně složitější, i kdybychom nedosáhli ještě celkové potřebné proočkovanosti,“ věří šéf festivalové asociace.

Z vyjádření hlavní hygieničky Jarmily Rážové vyplývá, že by lidé, kteří očkování proti covidu-19 podstoupí, měli mít značné výhody.

„Nechceme zavádět restrikce pro neočkované. Tím cílem je spíše opačný model. Kdo bude očkovaný, bude moci bez absolvování testů využívat služeb, které by jinak mohl využít pouze při pravidelném opakovaném testování,“ uvedla hlavní hygienička v rozhovoru pro iDNES.cz.