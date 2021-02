Britská varianta koronaviru v únoru v ČR převládla, naznačuje analýza

O britské mutaci čili Brigitě čili linii B.1.1.7. nebo variantě 20I/501Y.V1 jste už slyšeli mnohokrát. Označení je opravdu nepřesné – nevíme, kdy a kde přesně varianta vznikla, v Británii byla jen poprvé zaznamenána. Čistě proto, že země má, na rozdíl třeba od Česka, opravdu masivní program sledování mutací viru.



Variantu už v tuto chvíli můžeme klidně označit jako naši domácí. V Česku totiž na celém území České republiky převládla, říkají analýzy provedené společností Diana Biotechnologies.



Jak to vědí?

Česká firma to tvrdí na základě rozboru výsledků PCR testů z řady regionů. Diana Biotechnologies tyto testy vyrábí a pokrývá poměrně velkou část (kolem dvaceti procent) české poptávky.



PCR testy fungují tak, že v daném vzorku velmi pečlivě hledají určitý, autory předem pečlivě vybraný kousek genetické informace. Bývá to jen malinký úlomek hledaného viru či bakterie (podrobněji v našem starším článku). Testy Diana Biotechnologies se shodou okolností zaměřují částečně na malý úsek viru, který má u britské varianty jinou podobu (zmutoval). Dané místo leží na hrotu (spike) viru. (Konkrétně na 570. pozici, kde jedna aminokyselina nahradila jinou, tzv. substituce A570D, více ve zprávě SZÚ.)



V praxi se to projeví tak, že test nedokáže najít daný úsek tak dobře – při hledání tohoto konkrétního místa je méně citlivý. To ale vlastně příliš nevadí, protože test je pro jistotu zaměřený ještě na další místo na viru, které se v britské variantě nezměnilo. Ve výsledku tedy přítomnost RNA viru odhalí tak či tak.

Pokud se ovšem jedná o britskou mutaci, výsledek je takový podivný. Je zároveň silný a slabý; jedno místo na RNA najde test dobře, druhé špatně. Tento nesoulad je tedy dobrá indicie, že pacient v sobě nese britskou variantu.

Metoda není žádný český originální výmysl, podobně se varianta hledala i v jiných zemích. Není to metoda stoprocentně spolehlivá. Test odhalí všechny varianty se stejnou změnou (tedy substitucí A570D), ne cíleně pouze britskou. V tuto chvíli ovšem nevíme o tom, že by se v Česku vyskytovala varianta, která by stejnou změnu obsahovala. (Tzv. česká varianta B.1.258, která v našich zřejmě převládala během podzimu a začátku zimy 2020, tuto změnu neobsahuje.)



Očekávatelný nárůst

Firma takto od začátku roku analyzovala výsledky desítek tisíc testů a dospěla k závěru, že britská varianta se u nás poměrně rychle šíří. A to nejen v těch nejhůře postižených krajích. Na přelomu roku vykazovaly znaky přítomnosti varianty jednotky procent testů. K 10. únoru celkový podíl britské mutace v analyzovaných testech přesáhl 60 procent. Varianta tak zřejmě dominuje ve všech krajích, odhaduje firma.

Průměrné procento přibližného výskytu britské varianty v jednotlivých krajích ve dnech 9.-10.2 2021. Do analýzy bylo zahrnuto přes 10 tisíc testů ze spolupracujících laboratoří (zejména velká města). (Kredit: Diana Biotechnologies)

Představitelé firmy v komentáři k výsledkům uvádějí, že zvýšený výskyt této varianty viru může navýšit množství případů. „Z extrapolace našich dat lze nejpozději na přelomu února a března očekávat, že oproti stavu z minulého týdne dojde ke zdvojnásobení nových případů i při zachování současných opatření. Případné rozvolnění opatření pak může situaci ještě zhoršit,“ řekl šéf firmy Václav Navrátil.

Modře celkový počet nových případů covid-19 za den, červeně počet případů „britské varianty“, zeleně ostatní varianty. Z dat je zřejmé, že zatímco počet infekcí původním virem od počátku ledna klesá, počet infekcí novou variantou rychle (přesněji řečeno exponenciálně) roste.

Jde samozřejmě o extrapolaci, tedy jednoduše řečeno odhad. Nevíme zcela přesně, proč a o kolik je B.1.1.7 přenosnější než jiné varianty. Nedávné zajímavé výsledky naznačují, že by to nejspíše mohlo být proto, že lidé nakažení touto variantou jsou infekční déle a virus tedy možná déle roznášejí. Nemusí to být jediný rozdíl mezi B.1.1.7. a původní variantou viru, ale rozhodně se to jeví jako slibná hypotéza.



Nezastavitelná ovšem linie B.1.1.7. není. Pomáhají proti ní stejná opatření – a také stejné vakcíny – jako proti jiným variantám. Například v Portugalsku či Velké Británii se podařilo šíření viru zastavit a počet případů rychle srazit, byť tato novější varianta převládala.