V Českém Těšíně žaluje rodina školu kvůli roušce, žákyni má ohrožovat zdraví

O případu v Českém Těšíně informovala Česká televize. Žaloba přišla řediteli do datové schránky na konci ledna. Nešlo o první incident.



„Řešili jsme od začátku školního roku celkem tři případy, kdy si rodiče stěžovali na povinnost nosit roušky. Dva byly v podstatě totožné, kdy se jen vyměnila jména žáků a rodičů. V listopadu koloval po internetu ‚návod‘, jak si na roušky stěžovat. Na to jsem jim poslal vysvětlení situace, které jsem řešil s advokátem, a považoval jsem to za vyřízené,“ vysvětlil iDNES.cz ředitel školy Michal Nešporek.

Vyřešené to však nebylo a rodiče škole popsaly důvody, proč jejich osmileté dceři povinné nošení roušky vadí., které nošení roušky jejich dceři působí, popsali rodiče v nesouhlasu, který zaslali řediteli.

„Déletrvající nošení roušky ztěžuje dýchání, může způsobit hypoventilaci, snížení saturace kyslíkem a zvýšení tepové frekvence,“ stojí v odůvodnění, které rodiče zaslali řediteli školy.



Nařízení ministerstva, které musí školy dodržovat

Prezenčně do škol momentálně chodí jen žáci prvních a druhých ročníků základních škol. Děti mají podle nařízení ministerstva zdravotnictví povinnost nosit roušky. Diskuze o jejich nošení se vede od jara,



Odmítání roušek se ve společnosti začalo objevovat loni v létě. Poté, co většina republiky roušky šila, v létě už ochota je nosit klesala, až se z nenošení roušky stal jakýsi symbol odporu proti vládním nařízením. Právě tím povinnost nosit roušky ve školách je - nařízením ministerstva zdravotnictví, které platí od 7. prosince.



Školy ho musí dodržovat a řediteli nepřísluší, aby „z povinnosti nosit roušku dával žákům výjimky,“ vysvětlilo ministerstvo školství. Krajský soud v Ostravě ovšem žalobu rozdělil na dvě žaloby. Jedna, kterou bude řešit sám, se týká základní školy, druhá míří ministerstvo zdravotnictví a bude ji řešit soud v Praze.

„Právní pomoc nám nabídlo město Český Těšín i jedna advokátní kancelář z Prahy. Já s tím nařízením nic neudělám a podle mě to rodiče nedomysleli. Nikdy jsem se s nimi ani nesetkal, máme na škole 570 dětí a stížnosti jsme řešili písemně,“ dodal ředitel Masarykovy ZŠ a MŠ Český Těšín Michal Nešporek.



Žaloba byla podána přímo jménem nezletilé žákyně v zastoupení rodičů. Podle některých advokátů o ní možná bude muset rozhodovat i opatrovnický soud. „Takovýto úkon by měl schválit opatrovnický soud, protože je to vážná věc. Pověření advokáta je věc, která je spojena s odměnou advokáta, to znamená klientem je v tuto chvíli ta nezletilá,“ vysvětlil pro Českou televizi advokát Petr Kausta.