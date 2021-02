Verdikt ÚS ovlivní podobu opatření, vláda musí probrat další kroky

„V tuto chvíli týmy na rezortech a na ÚV (úřadu vlády, pozn. red.) připravují výklad a odpoledne dohodneme další kroky. Do té doby to zatím nechci komentovat, chceme pracovat s fakty,“ odpověděl na dotazy iDNES.cz vicepremiér Karel Havlíček.



Opatření se budou muset v souladu s rozhodnutím upravit i podle vicepremiéra Jana Hamáčka. Ústavnímu soudu například vadil výběr prodejen, které zůstaly otevřeny a které musely být zavřené. Obchody však na základně rozhodnutí nemohou bezprostředně otevřít.



Podle opozice je rozhodnutí důkazem toho, na co poukazují už dlouho. Předseda STAN Vít Rakušan iDNES.cz řekl, že má rozdělení za nelogické, protože hypermarkety být otevřené můžou, kdežto malé obchody ani za přísných hygienických opatření ne.



„Zkrátka buď zavřeme vše s výjimkou potravin a lékáren, nebo otevřeme maloobchod třeba i za přísnějších podmínek. Musíme ale zacílit na ohniska nákazy, což znamená přísně testovat ve firmách, kde jedou provozy už rok bez přísných pravidel. A zacílit na rychlejší testování,“ vyjmenoval Rakušan dva hlavní problémy, které se podle něj mají okamžitě řešit.



Také předseda KDU-ČSL Marian Jurečka považuje rozhodnutí za potvrzení opozičního postoje.



Marian Jurečka @MJureka ÚS nám dnes dal za pravdu. Vláda prostě nemůže tahat zákazy, jak králíky z klobouku, aniž by je rozumně odůvodnila, prokázala jejich smysl a nebyl to šikanózní nesmysl. oblíbit odpovědět

Masivné testování ve firmách, zvýšení nemocenské v karanténě, zavedení homeoffice ve státní správě či rozjet očkování obyvatel 80+ a očkování obecně jsou klíčové podle předsedy Pirátské strany Ivana Bartoše.



„Na fakt, že omezení vybrané části maloobchodu nebylo odůvodněné a bylo diskriminační, jsme upozorňovali rok. Vláda měla rok na to situaci napravit. V tuto chvíli je ale epidemiologická situace velice vážná. A podle nás je nyní prioritou urychleně řešit kritickou situaci v zemi, a to úpravou opatření,“ napsal pro iDNES.cz Bartoš.



Dopad na další vládní opatření

Pondělní rozhodnutí Ústavního soudu bude mít dopad i na další krizová vládní opatření, která nejsou dostatečně odůvodněná, řekl ústavní právník Jan Wintr. Stejnou vadou podle něj trpí například opatření o omezení volného pohybu. Vláda by je proto měla výhledově upravit. Upozornil, že Ústavní soud zrušil opatření, které platilo do 14. února.



„Smyslem rozhodnutí je spíše do budoucna Vervymezit určité požadavky, jak mají krizová opatření vlády vypadat,“ řekl Wintr.



ÚS podle něj dal důraz na to, že když vláda omezuje základní práva a svobody, musí to odůvodnit. „Je tam naznačeno, že ta odůvodnění musí ukázat, o co se vláda opírá, o jaké odborné podklady, a že dostatečně zvážila, jestli to opatření je nezbytné a jestli třeba není diskriminační,“ dodal ústavní právník Jan Wintr.