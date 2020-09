Dlouhý volební spot, ufňukané Čau lidi, kritizuje opozice Babišův projev

„Bezradný a bezobsažný projev,“ vyjádřil se Fiala k Babišově vystoupení. Premiér v něm vyzval národ, aby se semknul a koronavirové hrozbě čelil společně. Apeloval také na dodržování hygienických opatření.

„Na tom, co premiér označil za úkol do budoucna, měla vláda pracovat od května a dnes to mělo být dávno připraveno,“ kritizoval také Fiala.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka podle svého vyjádření od Babiše slyšel jen „prázdná slova“. „Zbytečné rýpnutí do mladých a do části lékařů, od něj, který lidi vyzýval, ať nejezdi na dovolenou do zahraničí a sám jel. Od něj, který odmítl jít do karantény a sám nabádá k dodržování opatření,“ napsal na Twitter.

Markéta Adamová @market_a „Vážení občané, za současný neutěšený stav v boji s koronavirem jsem plně zodpovědný, protože jsem se řídil přáním lidí na facebooku a nesprávně korigoval rady odborníků. Podávám proto demisi.” Tohle mělo zaznít a nezaznělo. Projev premiéra byl jen dlouhým volebním spotem. oblíbit odpovědět

Podle předsedkyně TOP 09 Pekarové Adamové měla správně z premiérovy strany zaznít omluva občanům a oznámení rezignace. „Projev byl jen dlouhým volebním spotem,“ uvedla. Volby zmiňoval i Jurečka, podle něhož premiér těsně před nimi „v hlavním čase neřekl nic nového ani zásadního.“



Připojil se i její stranický kolega, poslanec Miroslav Kalousek. „V projevu premiéra mi chybělo vyjádření, které zdůrazňoval minule. Že ‚jako premiér přebírá plnou politickou odpovědnost‘. Od té doby dává v kritických chvílích chlapsky a bez váhání hlavu na špalek. Hlavu kohokoliv jiného než svoji,“ okomentoval projev.

Další politici se zaměřili na formu a kritizovali, že Babiš pouze odříkal připravený text. „Pokud by Andrej Babiš uměl řídit vládu stejně dobře, jako umí předčítat projevy v televizi, pak bych se o zvládnutí koronavirové situace příliš neobával. Realita je ale bohužel úplně někde jinde,“ napsal senátor Jiří Drahoš.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Pokud jste neviděli premiérův projev, tak ve zkratce: - v létě se nám nic dělat nechtělo - Vojtěcha uhnala média - nekritizujte mě, musíme táhnout za jeden provaz - za všechno můžou mladí a Praha oblíbit odpovědět

„Ten čtený a předtočený projev premiéra byl otřesný a nebylo tam nic, co by stálo za odvysílání v hlavním vysílacím čase. Čekal jsem projev státníka, namísto toho je tu další ufňukané Čau lidi,“ připomněl europoslanec Tomáš Zdechovský Babišovo tradiční nedělní hlášení na Facebooku.

„Místo odstoupení nám dnes premiér vyjmenoval, co všechno mělo být hotové už před několika měsíci. Vláda celé léto hibernovala!,“ čílil se senátor Pavel Fischer.



Bývalý europoslanec Pavel Telička zase uvedl, že média v pondělí Babišovi dala „exkluzivní možnost obhajoby a předvolební kampaně.“ Ve zkratce pak premiérův projev svým pohledem shrnul předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Babiš ve zhruba devítiminutovém televizním projevu přiznal, že v létě udělal chybu, když se nechal ukolébat jarním vítězstvím a atmosférou ve společnosti a vláda polevila v opatřeních proti šíření koronaviru. Vyzval, aby kvůli ohroženým seniorům a nemocným lidé respektovali povinnost nošení roušek. Zopakoval, že kabinet nechce zavírat ekonomiku, jak se to stalo na jaře, a ohrozit zaměstnanost. Snažíme se najít rovnováhu mezi ochranou zdraví a ekonomikou, řekl Babiš.