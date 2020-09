ČR je druhá nejhorší v EU, situace je vážná, řekl šéf krizového štábu Hamáček

„V Evropské unii je ČR v tomto ohledu druhá nejhorší,“ řekl k současnému vývoji kolem koronaviru ministr vnitra.

Na vysoce rizikové hranici 120 tisíc nakažených se štáb shodl s lékařskými odborníky. „Pokud by došlo k 80 tisícům nakaženým za měsíc, byla by nutná úprava lůžkové péče. U 120 tisíc už by ta péče musela být omezena,“ popsal Hamáček.

Stejně jako další vládní představitelé v poslední době vyzval občany k dodržování pravidel tří R (nošení roušky, mytí a desinfekce rukou a dodržování rozestupů mezi lidmi), používání aplikace eRouška a vyhýbání se hromadným akcím.

Stručně také popsal činnost obnoveného Ústředního krizového štábu. „Má tři pracovní skupiny. První bude koordinovat komunikaci s kraji, druhá se bude starat o zabezpečení zdrojů, tedy ochranných prostředků. Třetí skupina pak řeší jejich distribuci do jednotlivých oblastí,“ vylíčil Hamáček.

Jako hlavní současné cíle vicepremiér označil zabránění přeplnění zdravotnických zařízení, nemělo by podle něj také dojít k nutnosti selekce zdravotnické péče. „Podstatné je také zamezit průniku nákazy do rizikové skupiny, tedy k seniorům,“ dodal Hamáček.

Sledované bude v nejbližší době reprodukční číslo, které aktuálně činí 1,6. „Klíčové budou následující dny, středa, čtvrtek, pátek. Ukáže se, jestli pomohlo poslední opatření s rouškami,“ řekl ministr vnitra.

Vyjádřil se také, že považuje prohlášení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) o kontrole rozesílání roušek a respirátorů seniorům za šíření poplašné zprávy. Předá podnět policii. Na koho má trestní oznámení mířit, ale neupřesnil. „Těch možností je několik,“ řekl pouze.

Hamáček novinářům řekl, že SÚKL nevydal žádný kontrolní závěr ani neumožnil podat námitky proti němu, což považuje za nestandardní. Úřad podle něj ani nemá kompetenci ke kontrole na poště, protože nešlo o distribuci zdravotnického materiálu, ale rozesílání osobních ochranných prostředků.



O obnovení Ústředního krizového štábu kvůli šíření koronaviru rozhodla vláda. Premiér Andrej Babiš to původně odmítal. Názor změnil, když se k tlaku sociální demokracie a opozice přidali i hejtmani, a to včetně těch za hnutí ANO.

„Já jsem víceméně vyslyšel volání hejtmanů a krajů po tom, aby byl zřízen. Hejtmani si přejí spolupráci s panem Hamáčkem. Komunikace nefunguje mezi ministerstvem zdravotnictví, centrálním řídícím týmem a kraji,“ řekl premiér v pátek, kdy se také na obnovení štábu dohodl s Hamáčkem.

Vnitro má návrh zákona o bezpečnosti

Ministerstvo vnitra v současnosti připravuje novelu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky a krizového zákona. Kvůli trvající pandemii koronaviru by se ústavní zákon měl rozšířit o nový krizový stav pro podobné případy. „Návrh je připraven,“ řekl v pondělí Hamáček.



„Musíme ty aktuální zkušenosti využít a co nejrychleji je promítnout do zákonů, aby nám do budoucna umožnily pružněji reagovat na pandemii nebo riziko velkého rozsahu,“ uvedl už dříve Hamáček.

Podle jeho dalších vyjádření by zákon o bezpečnosti měl obsahovat vedle nouzového stavu a stavu ohrožení i stav nebezpečí, určený pro méně akutní hrozby. „Na vrabce nemusíme jít hned s kanónem,“ komentoval to Hamáček. Mírnější stav nebezpečí by v budoucnu byl lepší celostátní reakcí na pandemii, sucho či kybernetické útoky než nouzový stav, podotkl.