Vláda rozhodne o obnovení Ústředního krizového štábu kvůli koronaviru

Premiér Andrej Babiš obnovení Ústředního krizového štábu odmítal. Názor změnil, když se k tlaku sociální demokracie a opozice přidali i hejtmani, a to včetně těch za hnutí ANO.



„Já jsem víceméně vyslyšel volání hejtmanů a krajů po tom, aby byl zřízen. Hejtmani si přejí spolupráci s panem Hamáčkem. Komunikace nefunguje mezi ministerstvem zdravotnictví, centrálním řídícím týmem a kraji,“ řekl premiér v pátek, kdy se také na obnovení štábu dohodl s Hamáčkem.



Nevyloučil obnovení nouzového stavu, když si o to řekne Vojtěch. Nouzový stav by byl nutný například v případě, že by se ministr zdravotnictví rozhodl zavírat některé soukromé provozy, tak jako na jaře při první vlně koronaviru.

Ministr zdravotnictví řekl, že s kolegy budou probírat pro a proti nouzového stavu. Nouzový stav platil v Česku od 12. března do 17. května a umožňoval vládě závažněji omezovat práva prostřednictvím krizových opatření.



Ministři budou jednat o kurzarbeitu i zvýšení důchodů

Vláda by se při jednání, ke kterému se sejde formou videokonference, měla i k problematice kurzarbeitu, projednat by měla i další možná opatření proti epidemii. Kabinet posoudí i nařízení o zvýšení důchodů na příští rok.



O kurzarbeitu kabinet jednal několikrát. ale zatím se na něm neshodl. Podle aktuální verze by měl stát lidem na kurzarbeitu platit 70 procent čisté mzdy, ale nejvýš celostátní průměrnou mzdu.