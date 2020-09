Nouzový stav se vrátí, pokud to bude zdravotnictví potřebovat, řekl Babiš

Premiér Andrej Babiš v pátek nevyloučil opětovné vyhlášení nouzového stavu, který v zemi platil od poloviny března do poloviny května a který umožnil přijetí poměrně tvrdých protiepidemických opatření. Stalo by se to v případě, že by ministerstvo zdravotnictví potřebovalo zavést některá opatření mimo svoje pravomoci.