Očekávám 6 až 8 tisíc nakažených denně. Stav nouze je na místě, říká Prymula

„Opatření jsou na místě, každý by to měl pochopit. Není to strašení, každý si může vzít kalkulačku. Týden budou budou čísla stoupat nepříjemným trendem,“ řekl Prymula s tím, že reprodukční číslo se blíží 1,8.



Také uvedl, že nemáme nic účinnějšího, než je sociální distanc. „Bude se hledat cesta, jak omezit akce. Vedou k tomu, že tam nejsou roušky, lidé si myslí, že se nenakazí a řada se jich přitom nakazí,“ uvedl s tím, že se o tom bude ještě jednat.

„Zavádíme opatření, která se občanům nemusí líbit. My jdeme za Evropou, jsme zpožděni. V první vlně jsme byli před Evropou a teď jsme za ní. Zaplatili jsme vysokou cenu, že jsme epidemii vybrzdili, máme kolo druhé a bere se to od nuly,“ přiznal náměstek.