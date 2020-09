Bitva o prvenství s vakcínou proti covidu. Čína má nejvíce želízek v ohni

Vakcíny se testují v několika fázích. V předklinické vědci látku testují nejprve na buňkách a poté na zvířatech, např. myších nebo opicích.

Pokud se ukáže úspěšná imunitní odpověď, následují klinické testy na lidech. V první fázi se testuje jen malá skupina. V druhé fázi dají vyvíjenou vakcínu stovkám lidí, rozdělených po skupinách, aby výzkumníci viděli, zda látka funguje pro jednotlivé skupiny jinak.

Ve třetí, poslední fázi, se testují tisíce lidí a sledují, zda je vakcína dokáže ochránit a zda neoplývá nežádoucími vedlejšími účinky. Podle amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv musí látka ochránit alespoň 50 % naočkovaných lidí, aby byla považována za efektivní.



Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je momentálně 145 kandidátů na očkovací látku proti koronaviru v předklinickém testování. Třicet pět vakcín je už testováno v klinických testech. Podle listu The New York Times se jich devět nachází v třetí fázi.

Čína v čele závodu

Nejvíce želízek v ohni má Čína. Čtyři vakcíny jsou v poslední fázi klinických testů. Podle čelní čínské expertky na biologickou bezpečnost Kuej-čen Wuové by čínská vakcína mohla být pro veřejnost připravená už v listopadu nebo prosinci.

Není jasné, jakou vakcínu měla Wu na mysli. Na vývoj dvou vakcín v poslední fázi klinických testů dohlíží státem vlastněný farmaceutický gigant Sinopharm. Pod jeho patronátem pracují vědecké týmy z Wu-chanu, kde se poprvé objevila nákaza koronaviru. O vytvoření obranné látky proti covidu-19 se pokouší též pekingská biofarmaceutická společnost Sinovac. Další čínská společnost CanSino Biologics, na vývoji spolupracuje s armádou.

Ta v červnu schválila experimentální použití vakcíny na vojácích. V červenci Peking dal látku i pracovníkům ve „vysoce rizikových“ a „nezbytných“ odvětvích, jako jsou zdravotníci či strážci hranic. Použití čínské vakcíny pro zdravotníky v pondělí schválily i Spojené arabské emiráty.

Do přehledu čínských firem, jejichž vakcíny se nachází ve třetí fázi klinických testů, lze zařadit i šanghajskou společnost Fosun Pharma. Ta spolupracuje na vývoji očkovací látky s americkou společnou Pfizer a německou společností BioNTech, které jsou považovány za jedny z největších adeptů na vítězství v závodu o vakcínu proti koronaviru. Pokud bude poslední klinické testy úspěšné, představitelé společností věří, že by „stovky tisíc dávek“ vakcíny označované jako BNT162 mohli začít distribuovat ještě před koncem roku.

Favorité se potýkají s problémy

BNT162 má oplývat v porovnání s hlavními konkurenčními vakcínami menšími vedlejší účinky, jako je např. výskyt horečky. Jiný favorit v „bitvě o vakcínu“, britsko-švédská společnost AstraZeneca, kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům jednoho z testovaných pacientů testy pozastavila. V Británii je nyní společnost opět obnovila, v USA a dalších zemích však stále neběží.

Ve třetí fázi klinických testů je též americká společnost Moderna. Spolu s AstraZeneca a Pfizer BioNTech jsou součástí ambiciózního amerického vládního programu Warp Speed, který je zaměřen na urychlení vývoje a distribuce vakcíny. USA chtějí mít v lednu 2021 k dispozici 300 milionů dávek vakcíny.

Vytvoření vakcíny trvá roky, kvůli koronavirové krizi však státy spěchají a chtějí mít k dispozici účinnou obranu proti nákaze co nejdříve. Podle odborníků jsou však na místě obavy, že během překotného vývoje se zapomene na nutná bezpečnostní opatření a případných uživatelům hrozí nepředvídatelné účinky.

Z téhož důvodu se většina zemí dívá skepticky na ruskou „první očkovací látku proti nemoci covid-19 na světě“. Takzvaný Sputnik V vyvíjený ústavem epidemiologického a mikrobiologického výzkumu Nikolaje Gamaleji byl schválen ještě před započetím současné třetí fáze klinických testů. Mezinárodní vědecká komunita to považuje za obrovské riziko, Moskva látku hájí.

Úspěch může přijít odkukoliv

List The New York Times mezi potencionální úspěšné vakcíny, které jsou ve třetí fázi testů, řadí ještě očkovací látku proti tuberkulóze Bacillus Calmette-Guerin(BCG). Australský institut Murdoch Children’s Research Institute analyzuje, zda BCG dokáže být účinný i proti koronaviru.

Tato devítka je zatím v testování nejdál, za ní je celá řada dalších vyvíjených vakcín, které jsou v první a druhé fázi. Své koně v závodu o imunitu proti koronaviru mají též Itálie, Francie, Indie, Izrael, Japonsko, Kanada, Švýcarsko, Kuba, Kazachstán nebo Tchaj-wan. Severní Korea rovněž oznámila, že pracuje na vývoji vakcíny.

I vakcíny v předklinické fázi testování mohou vykazovat potenciál. Slovenská biotechnologická společnosť Axon Neuroscience oznámila úspěšné využití vyvíjené vakcíny na myších, které tvořily velké množství protilátek a nevykazovaly žádné vedlejší účinky. Vědci tvrdí, že pozitivního výsledku docílili díky identifikaci slabých míst koronaviru.

Také v Česku se vakcína vyvíjí, v závodě Praha Vaccines patřícímu americké společnosti Novavax, se vyvíjí kandidátská vakcína proti nemoci covid-19. Vakcína má od října postoupit do další fáze testování, kterého se zúčastní asi tři stovky Čechů. Firma chce nedaleko Prahy vyrobit miliardu dávek.