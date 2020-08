ANALÝZA: Vakcína proti koronaviru se blíží. Odpůrců ale přibývá i v Česku

Dvaatřicetiletá Kateřina Kučerová to určitě nebude. Pozoruje své dva malé kluky, jak si hrají na pískovišti v satelitu kousek za Prahou. „Oba jsou čistí, očkování odmítám,“ povídá. „Znáte Del Bigtreeho? Ten před tou vakcínou hodně varuje,“ vysvětluje zaníceně. „Je to lékařský žurnalista a vědec, který natočil film Vaxxed, kde mluví o nebezpečí vakcín.“ Koronavirus podle Kateřiny neexistuje, jde o chřipku a cílem vlád je nás plošně naočkovat, nejlépe do toho ještě přimíchat nějaký ten čip od Billa Gatese…