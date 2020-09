Vláda obnoví Ústřední krizový štáb. Hrozí vypnutí ekonomiky, burcoval Pirát

Jan Hamáček @jhamacek Dnes jsme se s premiérem @AndrejBabis dohodli na obnovení činnosti ústředního krizového štábu od pondělí. Návrh projedná vláda na svém jednání. oblíbit odpovědět

„Situace se nevyvíjí dobře. Nárůsty jsou vyšší, než jsme předpokládali,“ řekl ve Sněmovně ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.



Na Babišovi krizový štáb chtěli i vlastní hejtmani

„Spolupráce mezi kraji a ministerstvem zdravotnictví nebyla dobrá. Hejtmani proto tlačili na aktivaci krizového štábu. Stane se platformou pro komunikaci mezi jednotlivými resorty a kraji,” řekl Deníku Babiš.



Dosud byl Babiš proti obnovení Ústředního krizového štábu, naposledy proti jeho aktivování vystoupil ve čtvrtek ve Sněmovně při interpelacích. „Teď křičíte všichni: Ústřední krizový štáb! To je zajímavé. Kvůli čemu teď? Abyste tam měli zástupce? TOP 09 tam měla největšího popírače roušek. Pan Šmucler. Ten stále říká, že to je absolutně blbost. Nebo o co jde? Abyste si tam zase potřebovali něco povídat? Takže nevím, nechápu, o čem mluvíte,“ řekl Babiš, když odpovídal na interpelaci poslankyně STAN Věry Kovářové.



Jurečka chtěl od Vojtěcha marně jasné vyjádření

Ještě před zveřejněním informace, že premiér Babiš na štáb změnil názor, šéf KDU-ČSL Marian Jurečka vyzval ministra Vojtěcha, aby řekl, za jakých okolností vláda Ústřední krizový štáb aktivuje, o což usilovala opozice, vládní ČSSD a vyzvali k tomu i hejtmani, a to i ti, kteří jsou za hnutí ANO.



Vojtěch Jurečkovi řekl, že o Ústředním krizovém štábu bude vláda rozhodovat v pondělí. „Nechal bych to na debatu na vládě a vláda rozhodne,“ odvětil na otázku, zda bude zřízení štábu podporovat. Ministerstvo podle Vojtěcha přijme další opatření k omezení šíření koronaviru.

Michálek svými slovy ve Sněmovně, že si poslanci nemohou dovolit tři dny nečinnosti, narážel na to, že poslanci budou po dnech volna v pátek, sobotu a v pondělí jednat až v úterý ve výborech. Celá Sněmovna se má dokonce sejít až 29. září, tedy za jedenáct dnů. Jaká opatření Piráti navrhují k zabránění vypnutí ekonomiky, představí podle Michálka ve 14 hodin.

Denní přírůstek nakažených ve čtvrtek poprvé překonal tří tisíc. Za jediný den testy prokázaly nákazu u 3 130 lidí, což je podobný údaj jako za celý měsíc březen.

Od pátku musí mít roušky i při vyučování žáci druhých stupňů základních škol i středoškoláci. A to v celé České republice. Od páteční půlnoci také plošně platí zákaz provozu barů, hospod a restaurací od půlnoci do šesti ráno.

Od pondělí se v Praze, která se podle epidemiologického semaforu dostane do červené barvy, bude na středních a vysokých školách učit jen distanční formou, tedy podobně jako na jaře za nouzového stavu. Na Twitteru to oznámil pražský primátor za Piráty Zdeněk Hřib.