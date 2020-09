Některé nemocnice se kvůli covidu zaplňují. Musí zvýšit kapacity

V nemocnicích je podle posledních dostupných dat ze čtvrtečního večera 413 lidí s nákazou, v těžkém stavu je 91 z nich. Od úterý vzrostl počet hospitalizovaných pacientů o 25 a těžkých případů o deset. Nyní tvoří pacienti v nemocnicích zhruba 2,5 procenta všech aktuálně infikovaných, na jaře byl tento podíl i přes 11 procent.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) chystá kvůli nárůstu počtu případů koronaviru další opatření k ochraně nemocnic, zařízení sociálních služeb a ohrožených skupin zejména v Praze. Je třeba primárně a urgentně řešit situaci, řekl v pátek v Poslanecké sněmovně.

Vojtěch přiznal, že nárůsty nakažených jsou vyšší, než se předvídalo před několika dny. Čtvrteční rekordní nárůst 3 130 odhalených nakažených dal do souvislosti s rekordním počtem otestovaných, jichž bylo ve čtvrtek podle něj přes 20 tisíc.

Za podstatné ze svého pohledu označil ministr přípravu nemocnic a jejich kapacity, „abychom byli připraveni na vlnu vyššího počtu hospitalizovaných“. Ministr v této souvislosti uvedl, že jsou připraveny různé scénáře včetně omezování jiné péče.

„Systém je na vysoké počty pacientů nachystán. Ovšem pokud by čísla dál extrémně rostla, může se také stát, že v určité etapě bude potřeba čerpat z kapacit takzvané necovidové péče,“ řekl také ve čtvrtek vedoucí Klinické skupiny Covid Vladimír Černý.

Podle dat ministerstva zvládnou aktuálně dostupné kapacity až 800 hospitalizovaných a 640 z toho s těžkým průběhem. Nemocnice by si poradily i s celkovým počtem 1 200 pacientů, z toho necelou tisícovkou vážných případů. Pokud by však čísla přerostla i tyto hodnoty, musela by zařízení přistoupit k omezení jiné péče, nejprve selektivně, případně i plošně.

Ředitel pražské Všeobecné fakultní nemocnice David Feltl v České televizi ve čtvrtek řekl, že zařízení momentálně eviduje v intenzivní péči 13 pacientů s koronavirem a dokázala by přijmout další. Zatím nemuseli vyčlenit speciální lůžkové oddělení jako na jaře. „Snažíme se, aby každá klinika byla schopná se postarat o své pacienty s covidem podle toho, jakou další chorobu mají,“ uvedl Feltl.

Jedno oddělení naopak vyčlenila Nemocnice Na Bulovce, která hospitalizovala 20 nemocných, z toho tři ve vážném stavu. „Preventivně máme připraveno i oddělení na plicní klinice, jinak zbytek nemocnice jede ve standardním režimu, popsal ředitel Jan Kvaček.

Kapacity přestaly stačit v Brně, původní tři desítky míst musela tamní Fakultní nemocnice rozšířit o dalších dvacet lůžek na klinice infekčních chorob. Další zařízení Nemocnice u svaté Anny se stará pouze o vážné případy a má obsazena tři místa z pěti dostupných.

„Mohli bychom kapacity rozšířit, ale souviselo by s tím omezení plánované operativy,“ uvedla mluvčí Dana Lipovská.

Podobné naplnění hlásí Hradec, který požádal o pomoc další krajské nemocnice. To nemocnice v Uherském Hradišti už zcela zavřela anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO) pro běžné pacienty a přijímá pouze ty, kteří mají onemocnění covid-19.

