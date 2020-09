Zeman přijal Hamáčka a Filipa. Šéfa KSČM potěšil názorem na daň z příjmu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Filip řekl prezidentu Zemanovi, že komunisté podpoří zákony směřující ke stabilizaci veřejných financí i zákon o trvalém kurzarbeitu.

Neshodli se podle něj na tom, kolik by měl stát platit lidem, které firma nechá doma a bude jim peníze vyplácet stát. Filip chce, aby to bylo 70 procent mzdy, což prosazuje i ČSSD, Zeman chce méně.

Šéf KSČM a prezident se shodli se na tom, že by měly být více než 2 sazby daně z příjmu. „Prezident by chtěl alespoň tři, já si myslím, že by mohly být i čtyři,“ řekl iDNES.cz Filip po schůzce se Zemanem.

S oběma šéfy levicových stran se Zeman setkává právě v době, kdy vrcholí přípravy státního rozpočtu na příští rok.

Prezident přitom nesouhlasí s plánem vlády na zásadní daňovou změnu, s tím, aby lidé odváděli 15 procent z hrubé místo superhrubé mzdy. To jim nechá více peněz v peněžence, ale zároveň zásadně podsekne příjmy státního rozpočtu.

Prezident Filipa i Hamáčka přijal den poté, co kývl premiérovi Andreji Babišovi na bleskovou změnu v čele resortu zdravotnictví. Adama Vojtěcha nahradil Roman Prymula.

Hamáček chce s prezidentem mluvit o obnovení činnosti Ústředního krizového štábu a o zabezpečení říjnových krajských a senátních voleb. Zeman Hamáčka jednou za měsíc, podobně jako premiéra Andreje Babiše. Nynější setkání se uskuteční v době výrazného nárůstu počtu nakažených s covid-19, kdy se Česká republika propadla mezi země, které v Evropě s epidemii mají největší problém.