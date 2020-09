Ukazujeme Italům, co se stane, když nepřijmou žádná opatření, míní Hamáček

„Už nějakou dobu říkám, že situace je vážná. První varování přišlo ke konci července, kdy čísla začala pomalu růst. Pokud si vzpomínáte, tak tehdy jsem vystoupil na tiskové konferenci a řekl jsem, že situace je alarmující, a vyzval jsem občany, aby nečekali na nějaká nařízení a v uzavřených prostorách nosili dobrovolně roušky. Dozvěděl jsem se, že straším lidi,“ uvedl pro deník Právo sociální demokrat, vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.



Uvedl, že naše zdravotnictví je připraveno na 120 tisíc nakažených, pak systém začne kolabovat. „Musíme zploštit křivku exponenciálního růstu. A to jde jedině důsledným dodržováním nařízení, tedy roušky, roušky, roušky a nechodit tam, kde je více lidí,“ dodal Hamáček.

Na otázku, zda by měl ve funkci skončit ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO, jak k tomu vyzývá například ODS, odpověděl, že „otevřeně řečeno, teď už je to jedno.“ Podle něj je klíčové, aby se to začalo řídit centrálně, podle krizového zákona, ve spolupráci s hejtmany.

Prymula nečekal, že druhá vlna bude tak silná

Epidemiolog a vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula sobotním Lidovým novinám řekl, že příští týdny lze očekávat tři až čtyři tisíce nově infikovaných za den. Situace by se podle něj měla zlepšit za tři týdny, kdy se projeví současná opatření. Křivka nakažených by mohla začít klesat. V pátek v Česku přibylo 2111 potvrzených případů nákazy koronavirem. To je zhruba o tisícovku méně, než byl čtvrteční rekordní počet, ale přibližně stejně jako ve středu.



V celém Česku je od pátečního podvečera zakázaná většina vnitřních hromadných akcí na stání pro více než deset lidí. Restaurace, bary nebo kluby nesmí vpustit dovnitř více hostů, než je kapacita k sezení. Tyto podniky mají také omezenou otvírací dobu. Kvůli tempu šíření nového koronaviru ministerstvo zdravotnictví rozšířilo také povinnost nosit roušky ve školách. Dosud se vztahovala jen na společné prostory jako chodby či toalety. Nyní jsou povinné i při výuce ve třídách. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy.

Prymula uvedl, že nečekal, že druhá vlna epidemie bude tak silná. „Osobně jsem si myslel, že to zvládneme o něco lépe. Podceňování viru nebylo správné a vymstilo se nám,“ řekl Lidovým novinám.

Stejně jako Hamáček hovoří o nutnosti „striktně minimalizovat kontakty“. „Budeme se snažit alespoň na dobu jednoho až dvou měsíců omezit kontakty na různých společenských akcích a podobně. Můžeme očekávat, že oranžová barva na semaforu, který člení Česko podle rizika nákazy, bude o víkendu ve většině krajů,“ řekl. Nyní je na mapě regionů podle rizika nákazy covidem-19 Praha na nejhorším, tedy červeném stupni. Dalších deset okresů je oranžových, většina zatím zelených a zbylé mají bílou barvu označující malé riziko.

S plošným zavíráním škol se podle Prymuly nyní nepočítá. Může se podle něj stát, že bude dále omezena otevírací doba barů a restaurací, které nyní musí mít zavřeno mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. „Může se to stát. Myslím si, že k omezení dojde. Ale zřejmě se omezí spíše kapacity podniků a nařízení bude regionální,“ řekl.

Roušky i při výuce a zavřené hospody po půlnoci, oznámil Vojtěch: