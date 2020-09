Na obnovení krizového štábu tlačí už i kraje, Babiš to doposud odmítal

Místopředseda asociace a hejtman Vysočiny Jiří Běhounek (za ČSSD) uvedl, že ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prezentoval zástupcům krajů data ohledně nákazy, ale také predikce a modely.

„Nejsou vůbec příznivé a někteří hejtmani přišli s návrhem, že by se měly začít řešit záležitosti krizového řízení. Vyústilo to v návrh na obnovení činnosti krizového štábu a deset hejtmanů hlasovalo pro, tři se zdrželi,“ řekl Běhounek. Prahu zastupoval náměstek, který hlasovat nemohl, dodal.

Vojtěch podle Běhounka na jednání na návrh nijak nereagoval. Běhounek uvedl, že na videokonferenci se probírala řada dalších technických věcí.

„Jak zajistit, když se situace bude dále vyvíjet, činnost v našich nemocnicích, odběrová místa, otázky fungování kontaktů a spojení na centrální řídicí tým. My řešíme pragmatické a praktické otázky tak, aby to fungovalo, abychom toho udělali co nejvíc. Ale jsou situace, kdy už nemáme jako hejtmani kompetence,“ dodal.

Babiš: svolání štábu „není na stole“

Na zřízení krizového štábu (ÚKŠ) se naposledy neshodla vláda v pondělí, podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) narazili sociální demokraté na nesouhlas koaličního partnera hnutí ANO. Babiš v pondělí uvedl, že svolání štábu „není na stole“, protože funguje rada pro zdravotní rizika, ve které jsou zastoupeni všichni zainteresovaní ministři.

Hamáček byl na jaře druhým šéfem krizového štábu. Na jeho působení v čele štábu postavila ČSSD svou kampaň před říjnovými krajskými volbami. Podle některých vyjádření opozice se nyní Babiš obává, aby ho v závěru předvolební kampaně Hamáček nezastínil.

Hamáček ve čtvrtek odmítl, že by o svolání ÚKŠ usiloval kvůli reklamě. „Já na rozdíl od některých kolegů považuji politiku jako službu, ne jako marketing. ÚKŠ je poradní orgán vlády, nesedí v něm ministři, ale náměstci a experti. Doporučuje a koordinuje. Vláda pak přijímá strategická rozhodnutí. To je postup v době krize,“ napsal na Twitteru.

ÚKŠ byl v souvislosti s epidemií nového typu koronaviru ustanoven v polovině března přes původní Babišův nesouhlas. Nouzový stav vláda kvůli epidemii vyhlásila 12. března, krizový štáb byl zřízen o tři dny později. Činnost ukončil k 11. červnu. Původně kabinet změnil pravidla, aby štáb mohl vést tehdejší náměstek ministra zdravotnictví a nynější vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula, po dvou týdnech se vedení ujal Hamáček.