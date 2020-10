Každé volby, pokud jsou demokratické, jsou důležité, řekl prezident Zeman

16:10

K senátním volbám v Praze dorazil i prezident Miloš Zeman. „Každé volby, pokud jsou demokratické, jsou důležité,“ řekl poté, co i se svou ženou Ivanou volil v doplňovacích volbách do Senátu v ZŠ Brdičkova na pražských Lužinách. „A proč by měli jít lidé volit?“ zeptala se ho novinářka. „Pokud si na to nedokážete odpovědět, nedělejte novinářku,“ opáčil jí prezident.